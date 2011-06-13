صدور مجوز 52 نشریه / توقیف «9 دی» / تغییر صاحب امتیاز «ایران»

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مورخ دوشنبه 23 خردادماه هیئت نظارت بر مطبوعات تقاضاهای صدور مجوز نشریات استان سمنان، نشریات تخصصی و تغییر وضعیت شماری از نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 52 نشریه، مجوز انتشار دریافت کردند. در میان این تعداد 1 هفته‌نامه، 7 دو هفته‌نامه، 8 ماهنامه، 6 دو ماهنامه، 24 فصلنامه، 5 دو فصلنامه و یک سالنامه مجوز گرفتند.

در این جلسه با انتشار هفته‌نامه «پارسیای قومس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی نورا دائمی حمزه زاده، دو هفته‌نامه «کومه شه» به صاحب امتیازی مؤسسه مطبوعاتی هاشمی و مدیرمسئولی غزال فاتح، دو هفته‌نامه «بوی باران» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مظفرعلی چاوشی، دو هفته‌نامه «بامداد شاهرود» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی غلامحسین ریاحی»، دو هفته‌نامه «نشاط ملی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی روح‌اله جمعه‌ای، دوهفته‌نامه «نشاط ملی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی روح‌اله جمعه‌ای، دو هفته‌نامه «قومس» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی حمیدرضا جلالی، دو هفته‌نامه «بوستان شاهرود» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی حسین رضائی، ماهنامه «ورمز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمد نورانی، ماهنامه «موعود صالح» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی سیدمحمدرضا کریمی مجوز گرفتند.

همچنین ماهنامه «کویر سبز» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی ندا اسمعیل بیگی، ماهنامه «پژوهستان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی ناصر طاهرکرد، ماهنامه «انسجام» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی حسن رهائی، ماهنامه «دیباج» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی عباس نصیری فرد، ماهنامه «قشلاق» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی غلامرضا کاتب، ماهنامه «فرش تا عرش» به صاحب امتیازی مؤسسه فرهنگی هنری مکتب فرش رسام عرب زاده و مدیرمسئولیژیلا رسام عرب‌زاده»، دو ماهنامه «میهمان کعبه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی انسیه خاجه زاده، دو ماهنامه «شوق تغییر» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی حیدر تورانی، دو ماهنامه «زمین سازه» به صاحب امتیازی احمد جعفری و مدیرمسئولی آیدن ختلان، دو ماهنامه «چشم پزشکی نور» به صاحب امتیازی شرکت پزشکی نور و مدیرمسئولی سیدحسن قاضی زاده هاشمی نیز مجوز نشر دریافت کردند.

دو ماهنامه «جلبک» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی عبدالمجید لباب پور، دو ماهنامه اطلاعات روز پزشکی به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی اشرف مرادی، فصلنامه «پیچا» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی معصومه فهیم نیا، فصلنامه «سپید قومس» به صاحب امتیازی سازمان نظام پرستاری سمنان و مدیرمسئولی کهزاد جوادی فر، فصلنامه «شاور» به صاحب امتیازی شورای اسلامی روستای جزن و مدیرمسئولی لیلا طوسی، فصلنامه «آزادی کرند» به صاحب امتیازی یونس فرجی و مدیرمسئولی مسعود جورابلو، فصلنامه «شاراکس» به صاحب امتیازی مؤسسه آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی ایوانکی و مدیرمسئولی حجت‌اله عالی، فصلنامه «مهندسی علوم و صنایع غذایی و تغذیه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی سیدابراهیم حسینی، فصلنامه «آزمایشگاه و مردم» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی سیدمحمدحسن هاشمی، فصلنامه «زیستگاه» به صاحب امتیازی شرکت مهندسی مشاور شیل آمایش و مدیرمسئولی سیامک یوسفی سایه کلرودی»، فصلنامه «مجله بین‌المللی جنگل خاک و فرسایش ـInternational Journal of Forest Soil and Erosion (IJFSE)» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی قاسم حبیبی بی بالانی»، فصلنامه «بیماریهای عفونی کودکان» به صاحب امتیازی محمدتقی صراف شیرازی و مدیرمسئولی نصرت لطفی»، فصلنامه «فرهنگ و حکمت» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی حامد خاکی، فصلنامه «پیام دامپزشکان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی پیام محبی نیز از دیگرگ نشریاتی بودند که هیئت نظارت به آنها مجوز داد.

فصلنامه «گواه» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی سعید بیگدلی، فصلنامه «مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی» به صاحب امتیازی انجمن مهندسی نقشه‌برداری و ژئوماتیک ایران و مدیرمسئولی محمد سرپولکی، فصلنامه «بهداشت و ایمنی کار» به صاحب امتیازی انجمن علمی بهداشت کار ایران و مدیرمسئولی پروین نصیری، فصلنامه «حقوق بانکی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی علیرضا مسعودی، فصلنامه «آیسا» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی کتایون عزیززاده، فصلنامه «روان و درمان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی پگاه فرخ زاد، فصلنامه «علوم خبری» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی عباس اسدی، فصلنامه «اولین» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمدابراهیم محمدی»، فصلنامه «رویش روانشناسی» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی رضا پورحسین، فصلنامه «تن، روان و فرهنگ» به صاحب امتیازی مؤسسه علمی تحقیقاتی فرهنگی دانش تندرستی و مدیرمسئولی فرزاد گلی، فصلنامه «Reports of Radiotherapy and Oncology» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی احمد عامری، فصلنامه «Scientific Innonations & New Advances in Scopy (SINA)» به صاحب امتیازی شرکت پورسینای حکیم و مدیرمسئولی سیدمحمدحسن امامی نجفی دهکردی، دو فصلنامه «سفالینه» به صاحب امتیازی مرکز تحقیقات هنر اسلامی نگاره و مدیرمسئولی مهناز شایسته فر نیز در این جلسه با انتشارشان موافقت شد.

همچنین با انتشار دو فصلنامه «هنر و پژوهش» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی اشرف السادات موسوی لر، دو فصلنامه «زیست پزشکی» به صاحب امتیازی شرکت خدمات مشاوره‌ای تحقیقات و پژوهش‌های بین‌المللی دانش پژوهان و مدیرمسئولی ابوالقاسم جویبان، دو فصلنامه «پژوهشهای فقهی» به صاحب امتیازی دانشگاه امام صادق (ع) و مدیرمسئولی رضا محمدزاده، دو فصلنامه «پیام چکاوک» به صاحب امتیازی مهرزاد نظری و مدیرمسئولی حسن سلیمانی، سالنامه «Iranian Natural Resources Research» به صاحب امتیازی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشو» و مدیرمسئولی حسین میرزائی ندوشن موافقت شد.



همچنین در این جلسه با تغییر صاحب امتیازی نشریات «ایران»، «ایران ورزشی»، «IRAN DAILY»، «الوفاق»، «ایران آذین»، «ایران سپید» از مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران به سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، «کوثر معارف»، «راه تربیت»، «سخن تاریخ»، «پژوهه»، «سفیران نور»، «طلوع نور» به «جامعه المصطفی العالمیه»، «خوشبختی پایا» به حمید خاکباز مقدم»، «حق و حقوق» به کامیار کمیلی بیرجندی، «مهرند» به مؤسسه مطبوعاتی دختران و پسران وطن، «پیمان» به وارطان وارتانیان، «تماشا» به مؤسسه فرهنگی هنری ارتباط بران پویا موافقت

شد.

در این جلسه همچنین با تغییر مدیرمسئولی نشریات: «غرب» به «آقای فرزاد چشمه گچی»، «مجله پزشکان هرمزگان» به محمد شکاری، «یکشنبه» به اسماعیل رمضانی، «پژوهشنامه حمل و نقل» به محمود عامری»، «صنعت برق» به بیژن قاسمی، «Journal of Agricultural Science and Technolog» به ابراهیم پورجم،

« افق دانش» به علیرضا مسلم، « فرهنگ آشپزی» به سیامک توکلی اژیه، «پیمان» به وارطان وارتانیان موافقت شد.



همچنین در این جلسه تقاضای تغییر وضعیت 41 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.



در ادامه جلسه، به نشریه « منحصر ـ Unique» بدلیل استفاده ابزاری در تصاویر به استناد ماده 10 قانون مطبوعات تذکر داده شد. علاوه بر این نشریه «اتفاق نو» بدلیل چاپ تصاویر مشمول استفاده ابزاری با استناد به ماده 10 قانون مطبوعات تذکر گرفت.

همچنین هیات نظارت بر مطبوعات هفته‌نامه« نه دی» را با توجه به بندهای 8 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات و با استناد به تبصره ماده 12 این قانون، توقیف کرده و پرونده آن را جهت رسیدگی قضایی به دادگاه ارسال کرد.

علاوه بر این در شماره های اخیر 9 دی، عنوان صاحب امتیاز این نشریه بدون تصویب هیئت نظارت بر مطبوعات تغییر یافته بود که هیئت این موضوع را مغایر با تبصره 3 ماده 8 قانون مطبوعات تشخیص داده بود.