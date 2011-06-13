توافق جدید سازمان بنادر و بانک توسعه تعاون

به گزارش خبرنگار مهر، عطاءالله صدر امروز دوشنبه در مراسم انعقاد تفاهم نامه بین سازمان بنادر و دریانوردی و بانک توسعه تعاون، گفت: سازمان بنادر برای توسعه ناوگان دریایی اقدامات زیادی را انجام داده که اختصاص بخشی از منابع به صورت وجوه اداره شده در بانکها و ارائه تسهیلات ارزان قیمت به ناوگان باربری و مسافری از جمله اهداف برنامه پنجم بوده است.

وی افزود: در این خصوص با بانکهای مختلف فعالیتهای مشترکی انجام شد که بخش تعاون هم به عنوان یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور همکاریهای خوبی را با سازمان داشته است.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه بانک توسعه تعاون با این سازمان همکاری نزدیکی دارد، تصریح کرد: در حال حاضر یکی از کارگاه های ساخت شناور در قشم تسهیلات بانکی دریافت کرده است و اقدام به ساخت شناورها می کند.

صدر افزود: امروز با امضای این تفاهم نامه امکان ایجاد تضمینهای دیگر و فرصتهای جدید برای توسعه کارگاه های ساخت شناور داده شده است.

وی تصریح کرد: هم اکنون متقاضیان در حمل و نقل دریایی شرکتهای تعاونی هستند و سازندگان تجهیزات دریایی به صورت تعاونی عمل می کنند.

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی کشور با بیان اینکه سیاست دولت حمایت از بخش تعاون است، افزود: با مذاکرات انجام شده با مسئولان، تسهیلات بیشتری برای بخشهای دیگر حمل و نقل دریایی ایجاد خواهد شد.

صدر افزود: قرار است 5 برابر سپرده گذاری سازمان بنادر، بانک توسعه تعاون تسهیلات ارائه می شود که حداقل سپرده ها در حال حاضر 200 میلیارد ریال است، ضمن اینکه هم اکنون 1000 میلیارد ریال اعتبار قابل تخصیص از سوی بانک است.

وی تصریح کرد: در بحث شناورهای تجاری، خدماتی و مسافربری تا کنون 110 فروند شناور شامل 80 فروند شناور مسافری و 30 فروند خدماتی در 4 سال اخیر از محل وجوه اداره شده سازمان ساخته شده است.

صدر خاطر نشان کرد: حدود 140 نوع دستگاه انواع تجهیزات بندری از محل وجوه اداره شده به ارزش یک هزار و 700 میلیارد ریال ساخته شده است که 80 درصد هزینه ساخت آن به صورت تسهیلات به ترمینال اوپراتورها پرداخت شده است.