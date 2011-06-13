هجدهمین نشست کانون شعر دوستداران حافظ برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،در این برنامه، مجموعه شعر "خودکشی عمیق یک بعدازظهر" اثری از هدیه مهاجر با حضور سعید مهیمنی و هاشم فریدونی نقد می شود.

نشست مذکور ساعت 18روز سه شنبه 24 خرداد ماه جاری در تالار غزل از مجموعه فرهنگی هنری حافظ توسط انجمن دوستداران حافظ وبا همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس به منظور استفاده علاقه مندان برگزار می شود.

فعالان عرصه نمایش آباده تجلیل شدند

طی مراسمی با حضور هنرمندان و گروه های نمایش و تعزیه از فعالان عرصه نمایش آباده تجلیل به عمل آمد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان آباده در این مراسم ضمن تقدیر از حضور فعال گروههای هنری، سال 89 را سالی پر از موفقیت و رویداد های مهم تئاتر در شهرستان برشمرد و اظهار داشت: برگزاری مطلوب و شایسته جشنواره تئاتر کودک و نوجوان، برگزاری کارگاه آموزشی و ساماندهی گروهها، ثابت کرد که هنرمندان این شهرستان، پیشتاز فعالیتهای فرهنگی هنری در سطح استان و کشور هستند.

فرهاد یمین اجرای اولین نمایش در این شهرستان را در سال 1307 دانست و افزود : اگر چه مسائل و کمبود های مالی در طول سالیان گذشته مطرح بوده است اما هنرمندان با عشق و ایمان خود به این هنر تمام کمبودها را جبران کردند.

خلیل رنجبر مسئول انجمن نمایش این شهرستان در این جلسه نیز طی گزارشی از وضعیت تئاترها و تعزیه های اجرا شده در سال گذشته به تشریح برنامه های آینده این انجمن پرداخت و از تمامی گروه ها و فعالان هنرهای نمایشی درخواست کرد تا طرح ها و برنامه های خود را در جهت بهبود هر چه بیشتر اهداف انجمن ارائه کنند.

در ادامه از تمام مسولان گروهها، بازیگران و سایر عوامل همچنین ادارات و نهادهایی که در اجرای نمایشها همکاری داشتند با اهدای لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد.

اجرای موسیقی اصیل و نمایش از قسمتهای دیگر این برنامه بود.