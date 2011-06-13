پرداخت 270 میلیارد ریال تسهیلات به بخش حمل و نقل دریایی

به گزارش خبرنگار مهر، ماشاءالله عظیمی امروز دوشنبه در مراسم انعقاد تفاهم نامه بین سازمان بنادر و دریانوردی و بانک توسعه تعاون افزود: در راستای توسعه فعالیت وجوه اداره شده مذاکراتی با سازمان انجام شد و تفاهم نامه جدیدی هم با بانک توسعه تعاون به امضا رسید.

وی افزود: حدود 270 میلیارد ریال تسهیلات از منابع داخلی بانک به صندوق توسعه برای ارتقاء بخش حمل و نقل مسافری، توسعه اسکله، حمل و نقل بار، خرید یدک کش و جرثقیل با همکاری سازمان بنادر پرداخت شده است.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون تصریح کرد: با این تفاهم نامه به اهداف مشترکی در زمینه تعاون دست یافتیم ، زیرا بهره برداران عمدتا شرکتهای تعاونی حمل و نقل مسافری و باری و شرکتهای سازنده هستند..

عظیمی افزود: 3 هزار و 200 شرکت تعاونی در بخش حمل و نقل فعال هستند که 400 شرکت از آنها در زمینه حمل و نقل دریایی فعالیت دارند، همچنین 26 هزار و 455 شناور در کشور وجود دارند که از این تعداد 25 هزار شناور کمتر از 500 تن هستند.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون خاطر نشان کرد: اولویت بانک این است تا به این شناورها تسهیلات نوسازی بدهد، زیرا 67 درصد از ناوگان دریایی کشور شناورهای سنتی است.

وی با بیان اینکه فرصتهای اشتغالزایی و درآمد زایی در حوزه خلیج فارس باید به ایران منتقل شود، گفت: 10 درصد تولید ناخالص ملی از طریق حمل و نقل به دست می آید و حمل و نقل دریایی می تواند سهم زیادی را به خود اختصاص دهد.

عظیمی افزود: تسهیلات نوسازی بدون کارمزد است و تمامی سود آن را سازمان بنادر پرداخت می کند که تسهیلات شناورهای مسافری سقف پرداخت هم ندارد.