  1. استانها
  2. کرمان
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۱۵

فرماندار ریگان:

45 مدرسه غیرمقاوم در ریگان/ 5 هزار دانش آموز در مدارس غیر مقاوم

ریگان - خبرگزاری مهر: محمد برزنگ گفت: هم اکنون پنج هزار دانش آموز در 45 مدرسه غیرمقاوم در این شهرستان زلزله خیز تحصیل می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، برزنگ عصر دوشنبه در مراسم آغاز ساخت مدارس مقاوم در شهرستان ریگان گفت: شهرستان ریگان یکی از مناطق زلزله خیز استان کرمان محسوب می شود و مقاوم سازی سازه های مختلف در این شهرستان ضروری است.

وی تصریح کرد: هم اکنون 45 مدرسه عشایری و عادی غیر مقاوم در ریگان وجود دارد که شرایط غیر استانداردی برای تحصیل دانش آموزان فراهم کرده اند.

فرماندار ریگان با اشاره به تحصیل پنج هزار دانش آموز در این مدارس ریگان افزود: با پیگیریهای استاندار کرمان و مسئولان آموزش و پرورش در نهایت ساخت 20 مدرسه استاندارد و مقاوم در ریگان آغاز شد.

وی گفت: از این تعداد مدرسه 12 مدرسه عشایری و هشت مدرسه نیز عادی است.

برزنگ ابراز امیدواری کرد که با ساخت این مدارس و با توجه به زلزله خز بودن منطقه شرایط تحصیل دانش آموزان درمدارس امن مهیا شود.

فرماندار ریگان افزود: اولین مدرسه در مهر ماه سال جاری در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

کد خبر 1334675

