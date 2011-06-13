به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم باقری اظهار داشت: در راستای نوسازی ناوگان حمل و نقل مسافربری کشور و به دنبال اجرای هشتمین مرحله ممنوعیت تردد اتوبوسهای فرسوده در محورهای مواصلاتی، بهزودی نهمین مرحله این طرح ملی همراه با نوسازی ناوگان مسافری آغاز میشود.
وی فراهم کردن سفری امن و راحت برای افراد را از اهداف اصلی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در بخش مسافر برشمرد و افزود: تاکنون هشت مرحله طرح ممنوعیت تردد اتوبوسهای فرسوده در محورهای مواصلاتی کشور با موفقیت به اجرا درآمده است.
باقری گفت: نهمین مرحله طرح ممنوعیت عبور اتوبوسهای فرسوده با عنوان محدودیت تردد اتوبوسهای با عمر بیش از 25 سال(تولید سال 1359 لغایت 1365) در سفرهای حمل و نقل جادهای با بیش از 500 کیلومتر مسافت و ممنوعیت ورود و خروج این گروه از ناوگان به تهران و بالعکس اجرا میشود.
وی با اشاره به استقبال متقاضیان دریافت تسهیلات ویژه اداره کل حمل و نقل و پایانهها برای نوسازی ناوگان جادهای استان از اعتبارات باقی مانده بنگاههای زود بازده اظهار داشت: در مدت بسیار کوتاه اعلام پرداخت تسهیلات بانکی، از 360 نفر متقاضی ثبت نام شده است.
مدیرکل حمل و نقل و پایانههای استان قم با بیان اینکه همزمان با اجرای محدودیت تردد برای اتوبوسهای فرسود این اداره کل اقدام به جایگزینی اتوبوس جدید به جای اتوبوسهای فرسوده میکند، گفت: اتوبوس جایگزین صرفا با اسقاط یک دستگاه اتوبوس فرسوده امکانپذیر است و اتوبوسهای مشمول این طرح به ازای اتوبوسهای اسقاط نشده در فهرست طرحهای گذشته و یا افرادی که داوطلبانه اقدام به اسقاط اتوبوس فرسوده خود کنند واگذار میشود.
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