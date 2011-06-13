شهرداری رفسنجان از تیم مس سرچشمه حمایت می کند

منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تیم مس سرچشمه با حمایتها و دستور مستقیم رئیس جمهور در استان کرمان باقی ماند و در راستای اثبات حقانیت تیم با قدرت تمام در لیگ برتر حضور خواهیم یافت.

مدیرعامل مس سرچشمه افزود: روز گذشته جلسه ای در خصوص وضعیت تیم در رفسنجان تشکیل و مقرر شد تیم با نام مس سرچشمه اما تحت مالکیت شهرداری رفسنجان در لیگ برتر حضور یابد.

منصوری ادامه داد: محل برگزاری مسابقات هنوز مشخص نشده است اما در صورت لزوم بازیها را در ورزشگاه امام علی (ع) کرمان که مورد تائید کنفدراسیون فوتبال آسیا است برگزار می کنیم اما همچنان احتمال برگزاری دیدارهای این تیم در سرچشمه و رفسنجان نیز وجود دارد.

وی در خصوص کادر فنی این تیم نیز گفت: بررسیها در این زمینه ادامه دارد اما مطمئنا با توجه به آغاز فصل نقل و انتقال بازیکنان در صدد جذب بهترین کادر فنی و بازیکنان برای موفقیت در لیگ برتر هستیم.

وی بر بومی گرایی و حفظ بازیکنان خوب تیم تاکید کرد و گفت: با همین بازیکنان توانستیم با کسب مقاوم اول لیگ دسته اول به لیگ برتر صعود کنیم و حفظ آنها در اولویت قرار دارد.