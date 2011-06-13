دوچرخه سوار سیستان و بلوچستانی جزو نفرات برتر آسیا شد

مجتبی شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دوچرخه ‌سوار سیستان و بلوچستانی در مسابقات قهرمانی آسیا جزو 12 نفر برتر آسیا قرار گرفت.

وی گفت: هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در حالی برگزار شد که امین نجفی بزی برای نخستین بار در این مسابقات شرکت کرد و توانست تعجب همگان را بر انگیزد .

رئیس هئیت دوچرخه سواری سیستان و بلوچستان بیان داشت: امین نجفی بزی می ‌توانست بهتر از این باشد اما به دلیل شرایط بد آب و هوایی در روز چهارم اردو، زمینه برای رقیبان مهیا شد وگرنه قطعا نتیجه بهتری بدست می‌ آورد .

وی افزود: امین نجفی بزی و امین تاکندی از ایران پدیده این مسابقات بوده ‌اند که امین تاکندی از قزوین توانست مقام پنجم آسیا را از آن خود کند .

وی گفت: سطح برگزاری این مسابقات بسیار بالا بود به طوریکه قهرمانان شرکت ‌کننده در این مسابقات جزو برترین ‌های جهان بوده‌ اند.

شجاعی اظهار داشت: دوچرخه‌ سوار سیستان و بلوچستان در مسابقات قهرمانی آسیا بسیار خوب درخشید و توانست بار دیگر برای استان افتخار آفرینی کند .

وی افزود: امین نجفی بزی جزو رکاب‌ زنان در رده امید ها است اما در این مسابقات در رده بزرگسالان رکاب زد و خوشبختانه توانست بسیار خوب بدرخشد .

رئیس هئیت دوچرخه سواری سیستان و بلوچستان بیان داشت: امین نجفی بزی این قابلیت را دارد که در لیگ‌ های معتبر آسیا رکاب ‌زنی کند.