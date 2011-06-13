جشنواره موسیقی "انتظار" در دورود برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام علی ارکبان در نشست با اعضای ستاد برگزاری این جشنواره در سخنانی اظهار داشت: این جشنواره به مناسبت نیمه شعبان و با موضوع انتظار و امام عصر(عج) برگزار می شود.
وی افزود: این جشنواره بیست و هفتم تیرماه در مجتمع فرهنگی و هنری مهر دورود برگزار خواهد شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود اظهار داشت: هنرمندان موسیقی استان لرستان در قالب گروههای هشت نفره و با تأیید شورای موسیقی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با تصنیفهای تولیدی خود و با استفاده از مقامهای موسیقی محلی و بومی لری در جشنواره حضور می یابند.
حجت الاسلام ارکبان یادآور شد: به هر کدام از گروههایی که اقدام به تولید اثر موسیقی برای شرکت در جشنواره کنند پس از تایید شورای موسیقی استان مبلغ 10 میلیون ریال به عنوان جایزه داده میشود.
