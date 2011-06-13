  1. استانها
  2. لرستان
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۲۲:۰۲

حجت الاسلام ارکبان:

جشنواره موسیقی "انتظار" در دورود برگزار می شود

جشنواره موسیقی "انتظار" در دورود برگزار می شود

دورود - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود ضمن اعلام خبر برگزاری جشنواره موسیقی "انتظار" برنامه های این جشنواره را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی ارکبان در نشست با اعضای ستاد برگزاری این جشنواره در سخنانی اظهار داشت: این جشنواره به مناسبت نیمه شعبان و با موضوع انتظار و امام عصر(عج) برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره بیست و هفتم تیرماه در مجتمع فرهنگی و هنری مهر دورود برگزار خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دورود اظهار داشت: هنرمندان موسیقی استان لرستان در قالب گروه‌های هشت نفره و با تأیید شورای موسیقی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با تصنیفهای تولیدی خود و با استفاده از مقام‌های موسیقی محلی و بومی لری در جشنواره حضور می یابند.

حجت الاسلام ارکبان یادآور شد: به هر کدام از گروه‌هایی که اقدام به تولید اثر موسیقی برای شرکت در جشنواره کنند پس از تایید شورای موسیقی استان مبلغ 10 میلیون ریال به عنوان جایزه داده می‌شود.

کد خبر 1334690

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها