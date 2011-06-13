اداره راه مانع احداث تنها پمپ بنزین شهر آساراست

ناصر لطفی سیرایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این در حالی است که تا قبل از پمپ بنزین گچسر در فاصله 72 کیلومتری کرج قرار دارد، پمپ بنزین دیگری نیست

وی افزود: بر اساس قانون پس از ابلاغ تشکیل یک شهر کلیه راهها، جاده ها، نهرها و حریم ها و بسترها مربوطه در اختیار شهرداری قرار می گیرد در حالی که در شهر آسارا، حریم راه و خود راهها در اختیار این شهرداری نیست.

لطفی عنوان کرد، این امر نیز به دلیل عدم تمکین ادارات از قوانین به ویژه ماده 96 و تبصره مربوطه است که باعث شده راهها در اختیارات ادارات این شهر نباشد.

وی یادآور شد: با وجود اینکه احداث پمپ بنزین یکی از ضروریات شهر آسارا به شمار می رود، پروژه احداث پمپ بنزین با وجود مصوبه فرمانداری کرج و رعایت حریم 22 و نیم متر با مخالفت اداره راه مواجه شده که این موضوع موجب عقب ماندگی بیشتر شهر آسارا و توقف روند توسعه آن شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر آسارا بیان کرد: براساس قانون اگر شهر یا روستایی طرح هادی و یا جامع داشته باشد کلیه مقررات آن را همان طرح معین می کند و دستگاههای اجرایی دیگر نمی توانند دخل و تصرفی داشته باشند.

طرح هادی حریم راه و قوانین شهرسازی آسارا را مشخص کرده است

وی عنوان کرد: حریم راه و قوانین شهر سازی را طرح هادی شهر آسارا مشخص کرده و براساس این طرح اداره راه و سایر ادارات نباید دخالتی در این حوزه داشته باشند.

لطفی سیرایی بیان کرد: این در حالی است که به استناد صورتجلسه فرمانداری کرج ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان کرج و استان البرز موظف و مکلف به ایجاد شرایط احداث پمپ بنزین در شهر آسارا شده اند و مدیر کل راه و ترابری استان البرز نیز یکی از امضاء کنندگان این صورتجلسه بوده است.

وی ادامه داد: این در حالیست که تابلوهای تبلیغاتی در فاصله کمتر از 10 متر در اتوبان های کشور به ویژه اتوبان تهران - قزوین باعث تاسف است، در حالیکه راههای مذکور نیز تحت نظارت اداره کل راه و ترابری استان تهران و البرز می باشد .

لطفی افزود: احداث تابلو و پل عابر پیاده در اتوبانهای دیگر بلا مانع است اما در جاده چالوس حتی با رعایت حریم اداره راه استان البرز مانع از احداث و نصب تابلو و پل عابر پیاده می شود.