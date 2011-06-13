شش طرح کشاورزی در آمل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی امینی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح این طرح ها در آمل گفت: این طرح ها شامل یک مزرعه پرورش ماهی سرد آبی به روش نیمه متراکم در روستای هندوکلا از توابع بخش دابودشت شهرستان آمل بوده که بهره برداری از آن آغاز شد.

وی افزود: برای این واحد تولیدی که در زمینی به مساحت دوهزار متر مربع و مساحت مفید 350 مترمربع ساخت و تجهیز شده در مجموع حدود یک میلیارد و500 میلیون ریال از محل تسهیلات بانکی و سرمایه گذاری بخش خصوصی هزینه شده است.

وی اضافه کرد: با بهره برداری از مزرعه پرورش ماهی سردآبی سالانه 20 تن به ظرفیت تولید آبزیان شهرستان افزوده شده است.

مدیرجهاد کشاورزی آمل به افتتاح واحد تولید 50 هزار قطعه ای مرغ گوشتی در روستای آهنگرکلا بخش دابودشت این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: این واحد تولیدی در زمینی به مساحت 24هزار مترمربع و زیربنای پنج هزار و87 مترمربع با هفت میلیارد و500 میلیون ریال از محل تسهیلات بانکی و سرمایه گذاری متقاضی افتتاح شد.

امینی اضافه کرد: با بهره برداری از این واحد تولیدی سالانه 500 تن گوشت سفید در پنج دوره جوجه ریزی تولید و برای شش نفربه طور مستقیم شغل ایجاد شد.

وی با بیان اینکه دوطرح تجهیز و برق رسانی چاه کشاورزی درروستاهای ورکاده و آهنگرکلا این شهرستان با 596 میلیون ریال بهره برداری شد، تصریح کرد: 110 بهره برداراین دو روستا با حدود 100هکتار از مزایای آن بهره مند شدند.

مدیرجهاد کشاورزی آمل یادآور شد: پوشش بتنی کانال (لاینینگ ) روستای پاشاکلا و آبیاری تحت فشار روستای برخواست کتی از طرح های دیگری بود که روز دوشنبه با حضور مسئولان شهرستان آمل دراین شهرستان افتتاح شد.

امینی یادآور شد: برای افتتاح این دو طرح در مجموع حدود 720 میلیون ریال هزینه شد و 16هکتار را زیرپوشش برده است.

