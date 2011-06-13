جشنواره ملی انار در فردوس برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی غلامی عصر دوشنبه در دیدار کارشناسان جهاد کشاورزی با فرماندار فردوس به پیشرفت 45 درصدی پژوهشکده انار اشاه کرد و گفت:این پژوهشکده توسط دانشگاه فردوسی مشهد تأسیس می شود.

وی بیان داشت:در هفته جهاد کشاورزی 18 طرح کشاورزی با اعتبار بیش از 2 میلیارد و 186 میلیون در شهرستان اجرا می شود.

غلامی بیان داشت: این پروژه‌ها شامل پنج واحد گاوداری شیری، دو واحد پرواربندی، دو واحد گلخانه صیفی، یک باب استخر ذخیره آب و هفت طرح انتقال آب و واگذاری قطعات زمین به مجتمع شماره دو دامپروری فردوس است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها برای 189 نفر اشتغال مستقیم و 382 نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد می ‌شود.

وی از آغاز عملیات اجرایی 21 کیلومتر طرح لوله‌گذاری با اعتبار 400 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی سال 89 در قالب 15 پروژه در شهرستان خبر داد.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فردوس تصریح کرد: تأسیس مجتمع‌های تولیدی شامل مجتمع شماره دو دامداری، مجتمع گلخانه‌ ای، توجه جدی به طرح‌های آبیاری تحت فشار و اصلاح شیوه‌های آبیاری و طرح‌‌های تسطیح و یکپارچه‌ سازی از اولویت‌های کاری جهاد کشاورزی در سال جاری است.

دغدغه کارشناسان باید ارتقای بهره‌وری آب باشد

فرماندار فردوس نیز در این جلسه اظهار داشت: با وجود خشکسالی‌های مکرر و افت شدید آب‌های زیرزمینی، بازهم هدر رفت آب در شهرستان و حتی در سطح کشور زیاد است.

عباس اقبال با اشاره به اینکه جهاد کشاورزی توانسته است هویت انقلابی خود را حفظ کند، ادامه داد: همین امر موجب شده مردم از جهاد کشاورزی رضایتمندی مطلوبی داشته باشند.

فرماندار فردوس تصریح کرد: اگر کشاورزان توصیه کارشناسان را جدی بگیرند و با به کارگیری روش‌های جدید کاشت، داشت و برداشت آشنا شوند تولید محصولات آنان نیز افزایش می‌ یابد.

اقبال فرهنگ‌ سازی برای کسب علوم روز کشاورزی را یک ضرورت دانست و یادآور شد: چنانچه جهاد کشاورزی به روزمرگی دچار شود خطری بزرگ کشاورزان را تهدید و آنان را متضرر می ‌کند.