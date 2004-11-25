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۵ آذر ۱۳۸۳، ۱۲:۳۴

فياضي، معاون فرهنگي شهردار مشهد:

برگزاري جشنواره رضوي نقش موثري در معرفي مشهد بعنوان "شهر ملي" دارد

برگزاري جشنواره فرهنگي و هنري امام رضا (ع) نقش موثري در معرفي مشهد بعنوان " شهر ملي " خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، مهندس سيد جلال فياضي، معاون فرهنگي ، اجتماعي شهرداري مشهد درنشست رسانه اي دومين جشنواره عكس ، فيلم نامه و فيلم رضوي درمشهد گفت: برگزاري اين جشنواره، مشهد را دركانون توجه قرارداده و باعث توجه ويژه  به اين شهر بعنوان شهر ملي خواهد شد.

مشاورعالي شهردارمشهد ودبير جشنواره رضوي درادامه با اشاره به تفاوت جشنواره امسال با سال گذشته خاطرنشان كرد: امسال بخش جديدي به نام فيلمنامه به جشنواره اضافه شده است كه اين حركت درگرايش هنرمندان به سمت نگارش فيلمنامه هاي ارزشمند با محوريت زندگي امام رضا (ع) و توليد فيلم هايي دراين زمينه موثرخواهد بود.

فياضي در پايان با تاكيد برنقش اساسي رسانه هاي همگاني درنهادينه كردن  جشنواره رضوي و فراگير كردن آن ؛ از نمايندگان اين رسانه ها خواست با اطلاع رساني جامع اخبارجشنواره، موجب تشويق علاقمندان به ورود به اين عرصه و انعكاس جشنواره درسطح بين المللي شوند.

همچنين در ادامه اين نشست مدير كل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان در گفتگو با خبرگزاري مهر اظهار كرد: جشنواره امسال با هشت عنوان فعاليت در دومين سال خود ، تجربه گرانسنگي را پشت سرگذاشته و دامنه توسعه اين جشنواره علاوه برمشهد ، درشهرهاي قم، شيرازو يزد نيز گسترده است.

جعفري افزود: افتتاحيه اين جشنواره فرهنگي وهنري مقارن با بيست وچهارم آذرماه، سالروزولادت حضرت معصومه سلام الله عليها درقم خواهد بود و مراسم اختتاميه آن درجواربارگاه ملكوتي حضرت رضا (ع) و درايام ولادت اين امام درمشهد برگزار خواهد شد.

در پايان وي از برگزاري جشنواره بين المللي كتاب كودك، دراواخردي ماه دراستان كرمان خبرداد.

کد مطلب 133474

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