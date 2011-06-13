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۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۳۸

"بحران آموزش و پرورش عمومی و دگرگونی جامعه" بررسی می‌شود

هشتمین همایش "تغییر جغرافیای خرد" با موضوع "بحران آموزش و پرورش عمومی و دگرگونی جامعه"، 28 تا 30 سپتامبر 2011 (ششم تا هشتم مهر ماه 1390) در دانشگاه راجرز آمریکا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین همایش "تغییر جغرافیای خرد" که توسط انجمن فلسفه کارائیب برگزار می‌شود، علاوه بر برگزاری مراسم بزرگداشت فرانتس فانون، در بر گیرنده سخنرانیهایی پیرامون "بحران دانشگاه" و نیز "بحران علوم انسانی" خواهد بود.

مباحثی چون نژادپرستی، جنسیت، استعمار و استعمارزدایی، امپریالیسم، مهاجرت و جنبشهای اجتماعی و فکری از دیگر موضوعاتی محسوب می‌شوند که در این همایش مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

همچنین در این همایش جوایز فرانتس فانون و نیکلاس ژیلن در سال 2011 به برگزیدگان اهدا خواهد شد. برندگان جایزه فرانتس فانون در سال جاری عبارتند از: سوزان باک مورس برای کتاب "هگل، هائیتی و تاریخ دانشگاه" و مارلین نسیم ثبات برای کتاب "نه قربانی، نه بازماندگان: تفکر در باب انسانیتی نو". جونات دیاز نیز به عنوان برنده جایزه نیکلاس ژیلن در سال 2011 اعلام شده است.

کد مطلب 1334752

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