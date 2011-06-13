به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین همایش "تغییر جغرافیای خرد" که توسط انجمن فلسفه کارائیب برگزار می‌شود، علاوه بر برگزاری مراسم بزرگداشت فرانتس فانون، در بر گیرنده سخنرانیهایی پیرامون "بحران دانشگاه" و نیز "بحران علوم انسانی" خواهد بود.

مباحثی چون نژادپرستی، جنسیت، استعمار و استعمارزدایی، امپریالیسم، مهاجرت و جنبشهای اجتماعی و فکری از دیگر موضوعاتی محسوب می‌شوند که در این همایش مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

همچنین در این همایش جوایز فرانتس فانون و نیکلاس ژیلن در سال 2011 به برگزیدگان اهدا خواهد شد. برندگان جایزه فرانتس فانون در سال جاری عبارتند از: سوزان باک مورس برای کتاب "هگل، هائیتی و تاریخ دانشگاه" و مارلین نسیم ثبات برای کتاب "نه قربانی، نه بازماندگان: تفکر در باب انسانیتی نو". جونات دیاز نیز به عنوان برنده جایزه نیکلاس ژیلن در سال 2011 اعلام شده است.