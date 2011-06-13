دولتمردان انگلیسی از پیشینه اشتباهات تاریخی خود درس بگیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان پرست افزود: مردم مسلمان و بیدار منطقه اظهارات وزیر امور خارجه انگلیس را که با لحنی مداخله جویانه دم از حمایت از حقوق مردم ایران و دیگر کشورهای منطقه میزند ، ادامه روحیه سلطه گری آن می دانند.



وی تاکید کرد: توصیه ما به دولت مردان انگلیسی این است که از پیشینه اشتباهات تاریخی خود درس گرفته و کاری نکنند که سیاستمداران آتی انگلیسی مجبور شوند از سیاستهای دولت کنونی کشورشان در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس اظهار تأسف نمایند.

