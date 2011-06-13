به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان پرست افزود: مردم مسلمان و بیدار منطقه اظهارات وزیر امور خارجه انگلیس را که با لحنی مداخله جویانه دم از حمایت از حقوق مردم ایران و دیگر کشورهای منطقه میزند ، ادامه روحیه سلطه گری آن می دانند.
وی تاکید کرد: توصیه ما به دولت مردان انگلیسی این است که از پیشینه اشتباهات تاریخی خود درس گرفته و کاری نکنند که سیاستمداران آتی انگلیسی مجبور شوند از سیاستهای دولت کنونی کشورشان در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس اظهار تأسف نمایند.
مهمان پرست در واکنش به هیگ:
دولتمردان انگلیسی از پیشینه اشتباهات تاریخی خود درس بگیرند
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات مداخله آمیز ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس در مورخ 21 خرداد 90 ، به پیشینه دولت انگلیس در مداخلات فتنه انگیر، ایجاد و تشدید تنشها در کشورهای مسلمان خاورمیانه و خلیج فارس ، حمایتهای بی دریغ از رژیم صهیونیستی و نادیده گرفتن جنایت های این رژیم در کشتار مردم بی گناه فلسطین اشاره کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان پرست افزود: مردم مسلمان و بیدار منطقه اظهارات وزیر امور خارجه انگلیس را که با لحنی مداخله جویانه دم از حمایت از حقوق مردم ایران و دیگر کشورهای منطقه میزند ، ادامه روحیه سلطه گری آن می دانند.
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