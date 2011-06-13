  1. سیاست
  2. سایر
۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۴۲

مهمان پرست در واکنش به هیگ:

دولتمردان انگلیسی از پیشینه اشتباهات تاریخی خود درس بگیرند

دولتمردان انگلیسی از پیشینه اشتباهات تاریخی خود درس بگیرند

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات مداخله آمیز ویلیام هیگ وزیر امور خارجه انگلیس در مورخ 21 خرداد 90 ، به پیشینه دولت انگلیس در مداخلات فتنه انگیر، ایجاد و تشدید تنشها در کشورهای مسلمان خاورمیانه و خلیج فارس ، حمایتهای بی دریغ از رژیم صهیونیستی و نادیده گرفتن جنایت های این رژیم در کشتار مردم بی گناه فلسطین اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمان پرست افزود: مردم مسلمان و بیدار منطقه اظهارات وزیر امور خارجه انگلیس را که با لحنی مداخله جویانه دم از حمایت از حقوق مردم ایران و دیگر کشورهای منطقه میزند ، ادامه روحیه سلطه گری آن می دانند.

وی تاکید کرد: توصیه ما به دولت مردان انگلیسی این است که از پیشینه اشتباهات تاریخی خود درس گرفته و کاری نکنند که سیاستمداران آتی انگلیسی مجبور شوند از سیاستهای دولت کنونی کشورشان در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس اظهار تأسف نمایند.
 

کد مطلب 1334760

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها