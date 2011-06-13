به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد عصر دوشنبه در حاشیه افتتاح و کلنگ زنی پروژ های عمران شهری استان زنجان، با بیان اینکه نقش و جایگاه زنجان در تحول شمال‌غرب کشور در آینده نزدیک نمود پیدا خواهد کرد، یادآور شد: بدون‌شک این همه پیشرفت در سایه تعامل مدیران استان و پاسخ‌گویی به نیازهای مردم منطقه محقق شده است، لذا پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال آینده استان زنجان به اندازه 30 سال پیشرفت کند.

همچنین شهردار زنجان به فعالیت‌های چشمگیر این نهاد در سال‌ جاری اشاره کرد و گفت: پروژه‌هایی همچون تقاطع غیرهم‌سطح ولیعصر (عج)، محور داودقلی-دلجویی و پارک بانوان از جمله مهم‌ترین پروژه‌های زنجان در بحث عمران شهری است که امروز هم شاهد آغاز به‌کار فاز دوم پروژه دلجویی هستیم و امیدواریم در آینده نزدیک به اتمام برسد.

سیدناصر موسوی، از آغاز به‌کار فاز دوم محور زنجان‌رود به مساحت 35 هکتار خبر داد و افزود: ساماندهی و ایجاد فضای زنجان‌رود در قالب فاز اول، سال گذشته به اتمام رسید و امسال فاز دوم این طرح عملیاتی خواهد شد.

وی، روان‌سازی ترافیک شهری زنجان را یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های شهرداری دانست و ادامه داد: طی دو سال گذشته بیش از 40 درصد از پیاده‌روی زنجان بهسازی شده است. همچنین 70 درصد فضای سبز این شهر به آب خام مجهز است که طی 2 سال آینده نیز 30 درصد باقی‌مانده تجهیز خواهد شد.

موسوی با بیان اینکه امسال 10 ست ورزشی در مناطق مختلف شهری زنجان نصب می‌شود افزود: احداث اولین پارکینگ طبقاتی در سبزه‌میدان، احداث پارک علمی و فرهنگی با بیش از 2 هزار هکتار مساحت و همچنین پارک صخره‌ای از برنامه‌های شهرداری در سال‌ جاری است.