به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه غلامرضا حاجی زاده به عنوان مدیرعامل جدید بانک شهر و تودیع احمد درخشنده از مدیرعاملی این بانک برگزار شد.

غلامرضا حاجی زاده قبلا مدیرعاملی بانک سرمایه را برعهده داشت که بر این اساس، هم اکنون این بانک بدون مدیرعامل اداره می‌شود. در عین حال، احمد درخشنده مدیرعامل قبلی بانک شهر قرار است در بانک آریا که مراحل نهایی اخذ مجوز را می‌گذارند، مشغول به‌کار خواهد شد.

بانک مرکزی اخیرا با تاسیس بانکهایی با نامهای خاص از جمله گردشگری، ایران زمین، حکمت ایرانیان و ... موافقت کرده است، ضمن اینکه چندین بانک جدید همچون آریا، مناطق آزاد و ... هم در مرحله اخذ مجوز نهایی از بانک مرکزی هستند.

ارائه مجوزهایی ویژه برای تاسیس بانک که حتی برخی رسانه‌ها آن را با عینک سیاسی ارزیابی کرده اند، انتقادات برخی فعالان پولی و بانکی را در پی داشته است.

به گزارش مهر، در حال حاضر بیش از 25 بانک دولتی و خصوصی در حال فعالیت هستند که به زودی این تعداد نیز افزایش خواهد یافت.