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۲۳ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۵۶

تیم ملی فوتبال در اردوی اتریش با تیمی اوکراینی بازی می‌کند

تیم ملی فوتبال در اردوی اتریش با تیمی اوکراینی بازی می‌کند

ملی پوشان فوتبال کشورمان در جریان اردوی اتریش با تیم باشگاهی از فوتبال اوکراین روبه‌رو خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان که از تاریخ هشتم تیرماه برای برپایی اردوی آماده سازی عازم اتریش می شود، در جریان این اردوی 10 روزه دیداری تدارکاتی با تیمی باشگاهی از فوتبال اروپا خواهد داشت.

براساس مذاکراتی که مسئولان فدراسیون فوتبال داشته‌اند، شاگردان کارلوس کی‌روش در اواسط اردوی اروپایی خود با باشگاهی از فوتبال اوکراین دیدار خواهند کرد.

این دیدار دوستانه در شرایطی تدارک دیده شده است که تیم‌های ملی در آن برهه زمانی اردوی آماده سازی ندارند و تیم ملی فوتبال کشورمان فقط می تواند با باشگاه‌های اروپایی که دوران آماده سازی را پشت سر می گذارند، دیدار کند.

کد مطلب 1334765

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