دولت توجه ویژه ای به توسعه فضاهای ورزشی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار، شامگاه دوشنبه در جریان افتتاح طرح های عمرانی ورزشی استان زنجان ، توجه به مقوله ورزش در کشور را مطلوب دانست و افزود: در حال حاضر دولت عدالت محور در راستای رشد و توسعه ورزش قهرمانی و همگانی تلاش مضاعفی می کند که این همت ستودنی است.

وی بالا بردن فضای نشاط و پویایی را از مهمترین کارکردهای ورزش دانست و افزود: با برنامه ریزی های دولت خدمتگزار و اختصاص اعتبارات ویژه به امر مهم ورزش ، تلاش می شود جوانانی توانمند ، باهوش، متفکر، متدین و اندیشمند تربیت شوند تا ایران فردا را باشکوهتر و پرافتخارتر بسازند.

محمد نجار با تاکید بر اینکه "فکر سالم در بدن سالم" یک راهبرد مهم و اساسی است افزود: این امر همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری ، مسئولان و صاحبان اندیشه و علم است.

وزیر کشور افزود: وجود روحیه ورزشکاری در مسئولان، باعث می شود که آنها به طور شبانه روز در خدمت جامعه و مردم باشند و گام های ارزنده و خوبی را در جهت رشد و شکوفایی کشور بردارند.

محمدنجار، تلاش و حمایت استاندار زنجان از ورزش این استان را گامی بسیار مثبت و ارزشمند دانست و افزود: استاندار زنجان همواره پشتیبان خوبی برای ورزش و ورزشکاران است و با حمایت های مادی و معنوی ایشان ، شاهد رشد و شکوفایی ورزش این استان و همچنین موفقیت های ورزشکاران زنجان در میادین درون مرزی و بررون مرزی هستیم.

شش طرح عمرانی ورزشی با حضور وزیر کشور در زنجان افتتاح شد

سالن های اختصاصی ورزشی سنگنوردی نوردی ، تکواندو ، ووشو ، جودو و دو زمین چمن مصنوعی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب زنجان ، با حضور وزیر کشور افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

پروژه های افتتاحی سفر وزیر کشور شامل سالن های ورزشی صخره نوردی، ووشو، تکواندو، جودو و دو چمن مصنوعی انقلاب است که در مجموع اعتبار تخصیص یافته به این پروژه ها 22 هزار و 400 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و نفت بوده و با افتتاح آنان پنج هزار و 872 مترمربع بر زیرساختهای ورزشی استان زنجان افزوده شد.

سالن صخره نوردی و ووشو به ترتیب 900 و 1300 مترمربع و در مجموع با هزینه ای بالغ بر 1100 میلیون ریال، سالن تکواندو و جودو هر یک دارای مساحت 750 متر مربع و در مجموع با اعتبار 9000 میلیون ریال و دو چمن مصنوعی انقلاب هریک به مساحت 1086 مترمربع و در مجموع با هزینه ای بالغ بر 2400 میلیون ریال احداث شده اند.

در ادامه افتتاح این پروژه های عمرانی و ورزشی، استخر قهرمانی زنجان با مساحت هفت هزار و 500 مترمربع و با اعتباری بیش از 41 هزار و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات وزارت نفت و استانی کلنگ زنی شد.

