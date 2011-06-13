دولت توجه ویژه ای به توسعه فضاهای ورزشی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار، شامگاه دوشنبه در جریان افتتاح طرح های عمرانی ورزشی استان زنجان ، توجه به مقوله ورزش در کشور را مطلوب دانست و افزود: در حال حاضر دولت عدالت محور در راستای رشد و توسعه ورزش قهرمانی و همگانی تلاش مضاعفی می کند که این همت ستودنی است.
وی بالا بردن فضای نشاط و پویایی را از مهمترین کارکردهای ورزش دانست و افزود: با برنامه ریزی های دولت خدمتگزار و اختصاص اعتبارات ویژه به امر مهم ورزش ، تلاش می شود جوانانی توانمند ، باهوش، متفکر، متدین و اندیشمند تربیت شوند تا ایران فردا را باشکوهتر و پرافتخارتر بسازند.
محمد نجار با تاکید بر اینکه "فکر سالم در بدن سالم" یک راهبرد مهم و اساسی است افزود: این امر همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری ، مسئولان و صاحبان اندیشه و علم است.
وزیر کشور افزود: وجود روحیه ورزشکاری در مسئولان، باعث می شود که آنها به طور شبانه روز در خدمت جامعه و مردم باشند و گام های ارزنده و خوبی را در جهت رشد و شکوفایی کشور بردارند.
محمدنجار، تلاش و حمایت استاندار زنجان از ورزش این استان را گامی بسیار مثبت و ارزشمند دانست و افزود: استاندار زنجان همواره پشتیبان خوبی برای ورزش و ورزشکاران است و با حمایت های مادی و معنوی ایشان ، شاهد رشد و شکوفایی ورزش این استان و همچنین موفقیت های ورزشکاران زنجان در میادین درون مرزی و بررون مرزی هستیم.
شش طرح عمرانی ورزشی با حضور وزیر کشور در زنجان افتتاح شد
سالن های اختصاصی ورزشی سنگنوردی نوردی ، تکواندو ، ووشو ، جودو و دو زمین چمن مصنوعی واقع در مجموعه ورزشی انقلاب زنجان ، با حضور وزیر کشور افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
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