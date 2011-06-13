تشکیل کمیته اضطرار پس از روزهای اضطرار فایده ای ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، ندافی نماینده وزارت بهداشت در نشست کمیته اضطرار هوای تهران گفت: روز گذشته هوای تهران به گونه ای بود که برای بیماران قلبی و تنفسی خطر مرگ به همراه داشت ولی هیچ گونه هشداری برای پیشگیری از تردد در این هوا اعلام نشد.

به گفته وی، شرایط این روزهای هوای تهران به لحاظ ریزگردها که از نظر بهداشتی تفاوتی با سایر آلاینده ها ندارند و به همان میزان برای بیماران قلبی و تنفسی خطرناک هستند به گونه ای است که بایستی حتما به مردم پیش از بروز چنین شرایطی هشدارهای لازم برای اقداماتی نظیر استفاده از ماسک داده شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان آلاینده ها با حواس پنجگانه قابل لمس هستند افزود: نمی توان با اتکا به یک سری اعداد و ارقام وضعیت هوا را آن گونه که هست اعلام نکنیم.

به گفته ندافی، وزارت بهداشت در حال حاضر اقدام به ورود یکسری از ماسک ها با عنوان پی 1 و پی 2 که دارای قیمت مناسبی هستند کرده که مردم می توانند در روزهای با شرایط اضطرار و هشدار از این ماسک ها استفاده کنند و اثرات آلاینده ها را تا حدودی کاهش دهند.

وی گفت: تعداد دیگری از ماسک ها با عنوال ان 95 در حال حاضر موجود است که قیمت بالاتری دارند و به مدت طولانی تری قابل استفاده هستند که توصیه می شود افرادی همچون نیروهای پلیس که در معرض دائمی آلاینده ها هستند از چنین ماسک هایی استفاده کنند.