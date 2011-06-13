مبارزه قاطع با مجرمان در اولویت برنامه های نیروی انتظامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاکزاد در حاشیه بازدید از مجتمع حرفه آموزی و کاردرمانی خرم آباد اظهار داشت: مبارزه قاطع با اراذل و اوباش و اخلالگران نظم و امنیت عمومی و برخورد جدی با سوداگران مرگ در اولویت کاری منطقه انتظامی خرم آباد دارد.

وی همچنین رویکرد جدید ناجا در لرستان را همکاری و تعامل با همه دستگاهها و سازمانهای مرتبط با مسائل امنیتی دانست و از آمادگی نیروی انتظامی خرم آباد برای هر گونه همکاری با زندانها خبر داد.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان خرم آباد افزود: توجه به مقوله امنیت و برقراری نظم و امنیت در جامعه همیشه در سرلوحه برنامه های نیروی انتظامی بوده است.

سرهنگ پاکزاد یادآور شد: می توان با بهره گیری از تدابیر خاص و عملی در حوزه پیشگیری نیز حضور جدی داشت تا از این طریق سالم سازی جامعه به شکل بهتری انجام شود.

وی اقدامات صورت گرفته در زندانها را ارزشمند دانست و یادآور شد: این حجم فعالیت و تلاشی که در زندانها در حال انجام است شایسته تقدیر است که امیدواریم به همین شکل استمرار یابد.

رئیس مجتمع حرفه آموزی و کار درمانی خرم آباد نیز در این رابطه گفت: محورهای مشترکی بین سازمان زندانها و نیروی انتظامی وجود دارد که توجه به آنها می تواند شرایط را برای همکاری های گسترده تر فراهم کند.

اسماعیل جمیاری افزود: نیروی انتظامی و سازمان زندانها به نوعی در ایجاد امنیت مشارکت دارند.

وی در ادامه ضمن بیان اینکه یکی از نقاط مشترک زندانها و ناجا، حضور بخشی از این نیرو در سازمان زندانها است خواستار تعامل بیشترنیروی انتظامی و این سازمان شد.