مکتب امام خمینی دستاوردهای زیادی برای ملل مسلمان به ارمغان آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوعماد رفاعی نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در لبنان امروز دوشنبه با غضنفر رکن‌آبادی، سفیر جمهوری اسلامی ایران دیدار و در خصوص آخرین تحولات فلسطین و منطقه گفتگو کرد.

در این دیدار، ابوعماد رفاعی با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت امام خمینی (ره) به اهمیت تاثیرگذاری افکار و آرمان‌های آن امام بر جهان اسلام و به ویژه فلسطین اشاره کرد و گفت: منطقه و صحنه فلسطینی در مقطع کنونی شاهد تحولات مهمی است که آینده سیاسی منطقه را رقم خواهد زد و مصداق بارز آن بیداری اسلامی و متعاقبا حرکت فلسطینی‌ها در یوم‌النکبه و یوم‌النکسه به سمت مرزهای فلسطین اشغالی بود.

وی همچنین از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از ملت مظلوم فلسطین تشکر و ابراز امیدواری کرد که این حمایت‌ها تا دستیابی به همه اهداف مقدس ملت فلسطین یعنی آزادی سرزمین و قدس شریف تداوم یابد.

همچنین در این دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران، مقاومت و پایداری ملت فلسطین در برابر تجاوزات و فشارهای صهیونیسم بین‌الملل را عامل عزت و پیروزی دانست و گفت: مکتب امام خمینی (ره) نعمات و دستاوردهای زیادی را برای ملل مسلمان منطقه به ارمغان آورد.

وی تاکید کرد: این قضیه در لبنان و فلسطین و پیروزی مقاومت نمود یافت و تاثیرات آن سایر ملل منطقه را نیز به حرکت بر ضد استکبار جهانی و منافع آمریکا وا داشت. البته باید مراقب بود که آمریکا و رژیم صهیونیستی با تخریب انقلاب‌ها، روند فعلی را به نفع خود مصادره نکنند همچنانکه تلاش دارند با ایجاد فتنه در سوریه ضرباتی بر محور مقاومت وارد نمایند.

وی وحدت میان فلسطینی‌ها را برگ برنده‌ای در مقابل فتنه‌گری و تجاوزات رژیم صهیونیستی دانست و گفت: امضای توافق آشتی ملی بین فتح و حماس باعث عصبانیت آمریکا و رژیم صهیونیستی شد که این نشان می‌دهد وحدت بین مردم چه در فلسطین یا لبنان و عراق و ... به نفع آنها نیست و تلاش خواهند کرد با فتنه‌گری و ایجاد تفرقه، مردم منطقه را به خود مشغول کرده و به اهداف شوم خود برسند.

