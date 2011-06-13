افزایش 50 درصدی اجرای شبکه فاضلاب در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اکبریان در این رابطه اظهار داشت: همکاران معاونت فنی و توسعه شرکت با برنامه ریزی مناسب در سال همت مضاعف و کار مضاعف در راستای تحقق محیط زیست سالم و رعایت بهداشت عمومی شهروندان، اقدامات خوبی را در دستور کار قرار دادند به طوریکه اجرای شبکه های فاضلاب 50 درصد نسبت به تعهدات پیش بینی شده افزایش داده شد.

وی یادآور شد: سال گذشته تعهدات شرکت در اجرای خطوط انتقال فاضلاب 60 کیلومتر بود که تا پایان سال به بیش از 100 کیلومتر رسید.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان ادامه داد: با انجام این کار، شرکت آب و فاضلاب شهری گام موثری را در جهت سلامت و بهداشت عمومی جامعه برداشت که امید می رود در سالجاری که به نام سال جهاد اقتصادی مزین شده این روند استمرار یابد.