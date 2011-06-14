به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی در جشن خودکفایی چهار هزار مددجوی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان اظهار داشت: تاسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) از جمله اقدامات ارزنده این شخصیت بزرگ است.

آیت الله طه محمدی اظهار داشت: امام خمینی(ره) در دوران حیات خود شجره طیبه‌ای چون نهاد کمیته امداد را تأسیس کردند که در سال‌های پس از انقلاب به زندگی نیازمندان را تأمین کرده و امروز پا را فراتر نهاده و به دنبال ایجاد خودکفایی است.

نماینده ولی فقیه در همدان با بیان اینکه کارهای نیک ماندگاری ابدی دارند، افزود: قدم برداشتن در این عرصه سعادت دنیوی و اخروی را رقم می زند.

وی با تاکید بر اینکه کارآفرینی برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) از قدم های بلند و با ارزش نظام جمهوری اسلامی ایران است، اظهار داشت: خود کفایی و اشتغال برای مددجویان کاری خیر و مقدس و فعالیت مسئولان در کمیته امداد امام خمینی(ره) یک فعالیت حیاتی و قابل تقدیر است.

عزت انسانها به استقلال آنان است

آیت الله محمدی با تاکید بر حفظ عزت انسانها اظهار داشت: اگر انسان‌ها هزار نفر را زیر پوشش قرار دهند اما یک نفر را خودکفا کنند، خودکفایی آن یک نفر ثواب بیشتری دارد چرا که عزت انسان‌ها به استقلال است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان نیز در این مراسم با بیان اینکه اعتماد مردم نسبت به کمیته امداد امام خمینی(ره)‌، مرهون ولایت‌پذیری این مجموعه است، گفت: مدیران و مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره) همه زیر چتر امر ولی و رهبری حرکت می کنند و بر این اساس اعتماد بزرگی را در بین مردم ایجاد کرده اند.

علی اکبر فامیل کریمی افزود: در مجموعه کمیته امداد امام خمینی(ره) چشم‌اندازها به خوبی تعریف شده و نباید از این امر غفلت کرد.

باید در ایجاد اشتغال، تثبیت و احیا آن را نیز مورد توجه قرار داد

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با اشاره به تعهد ایجاد 61 هزار اشتغال در استان همدان در سال جاری، تاکید کرد: باید در ایجاد اشتغال، تثبیت و احیا آن را نیز مورد توجه قرار داد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار همدان گفت: در سال جهاد اقتصادی در حوزه اشتغال با ایجاد گام های بلند باید منویات مقام معظم رهبری را تحقق بخشید که این امر با همت مسئولان شدنی است.

وی گفت: خودکفایی یک رسالت و تکلیف بزرگ است و کار بزرگ کمیته امداد عزت آفرینی برای مددجویان است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان نیز گفت: کمیته امداد در فعالیت خود با توجه به سیاست‌های کلی نظام توانمندسازی خانواده‌ها را در کنار سایر فعالیت‌های خود دارد.

مهدی فضلی با اشاره به اینکه توانمند سازی مددجویان زیر پوشش یکی از محورهای اصلی و اساسی در دهه چهارم فعالیت این نهاد است، افزود: از ابتدای فعالیت این نهاد تا پایان سال 89 بیش از 32 هزارو 500 شغل برای خانواده های زیر پوشش ایجاد شده است.

کمیته امداد امام(ره) همدان چهار هزار شغل ایجاد می کند

وی ادامه داد: در سالجاری ایجاد سه هزارو 218 شغل توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان تعهد شده که با نگاه جهادی به ایجاد چهار هزار شغل ارتقا خواهد یافت.

فضلی پایداری و زود بازدهی را از جمله ویژگی های شغل های ایجاد شده کمیته امداد امام خمینی(ره)عنوان کرد و گفت: رسیدگی به مناطق محروم و روستایی در اولویت کار دولت قرار دارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان همدان با اشاره به اینکه 60 درصد صاحبان شغل را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند، افزود: مناطق محروم در اولویت ایجاد اشتغال هستند به طوری که 70 درصد شغل‌هایی که ایجاد شده است در روستاها بوده است.