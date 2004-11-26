ستاد حفاظت اجتماعي در جهت موازي كاري با اقدامات نيروي انتظامي نيست

عزت الله يوسفيان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي در قوه قضاييه گفت : طبق اصل 156 قانون اساسي يكي ازوظايف اصلي قوه قضاييه رسيدگي به تظلمات مردم و پيشگيري از وقوع جرم است و طبق اصل 158 تنظيم لوايح قضايي و عزل و نصب قضات جزء وظايف رييس قوه قضاييه محسوب مي شود و در صورتيكه كه اين ستاد در جهت پيشگيري از وقوع جرم بتواند مثبت عمل كند تشكيل آن بسيار مفيد خواهد بود.

وي افزود : قانون، وظيفه پيشگيري از وقوع جرم را در اختيار قوه قضاييه نهاده است بنابراين در صورتيكه نيروي انتظامي بخواهد در بحث پيشگيري از وقوع جرم اقدام كند اين امر بايد با هماهنگي قوه قضاييه اين امر صورت گيرد .

يوسفيان با بيان اينكه نيروي انتظامي ضابط قوه قضاييه محسوب مي شوند گفت : قوه قضاييه موازي بسيج و نيروي انتظامي عمل نمي كند بلكه نيروي انتظامي ضابط قوه قضاييه است و متولي اصلي در امر پيشگيري از وقوع جرم طيق قانون اساسي قوه قضاييه محسوب مي شود .

عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد : پيشگيري از وقوع جرم جزء وظايف اصلي ستاد حفاظت اجتماعي است كه مي تواند در اين امر در جامعه مفيد عمل كند.