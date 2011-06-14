آخرین وضعیت درگیری سرقت مسلحانه دلگان اعلام شد

سرتیپ دوم غلامعلی نکویی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:6 نفر سارق مسلح صبح روز دوشنبه اقدام به سرقت از یک مغازه طلا فروشی در شهر گلمرتی کردند که این موضوع به وسیله یکی از شهروندان به مرکز پلیس 110 اطلاع داده شد و بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران و محاصره این محل سارقان مسلح برای فرار از چنگ قانون اقدام به تیراندازی به طرف مامورین و مردم کرده و قصد فرار داشتند که ماموران به تعقیب آنها پرداختند .

وی گفت: فرمانده انتظامی دلگان که در نزدیکی محل حضور داشته بلافاصله خود را به محل درگیری رساند و اقدام به هدایت نیروها و بسیجیانی که وارد صحنه شده بودند کرد اما متاسفانه به شهادت می رسد .

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بیان داشت: در این درگیری بر اثر تیراندازی اشرار و سارقان مسلح دو نفر از بسیجیان نیز به شهادت رسیدند .

وی افزود: در این درگیری یکی از سارقان در مراحل اولیه کشته شد و سه نفر از اشرار و سارقان در جریان تعقیب و گریز به هلاکت رسیدند.

وی گفت: در این درگیری سه قبضه اسلحه کلاشینکف، یک قبضه کلت کمری، یک دستگاه خودرو پژو و یک دستگاه موتور سیکلت توسط ماموران کشف شد .

سردار نکویی اظهار داشت: در این درگیری به دلیل تیراندازی کور سارقان شماری از مردم بیگناه و عابران زخمی شدند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایرانشهر نیز گفت: با توجه به اینکه شهرستان دلگان فاقد بیمارستان است 6 دستگاه آمبولانس از ایرانشهر برای انتقال زخمی ها به دلگان اعزام شدند.

اکبر زرین گفت: پیکر سه شهید به همراه سه مجروح این حادثه به ایرانشهر انتقال یافت.

وی اسامی شهدای این حادثه را سرهنگ علیرضا همایی فصیح فرمانده انتظامی دلگان، علیرضا بامری فرمانده بسیج یکی از پایگاهها و فهیم دولت کردستانی از نیروهای پاسدار قرارگاه شهید معمار این شهرستان اعلام کرد.