زمین شهرک صنعتی بین المللی صومعه سرا تامین شد

مجید عباسیان امین در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این شهرک از مصوبات سفر هیئت دولت به استان گیلان است، افزود: در منطقه پیر بازار (فیض آباد) برای فاز نخست این شهرک 52 هکتار زمین تعرفه و از نظر استعداد یابی و امکان سنجی این موقعیت مورد تائید است.

وی اظهارداشت: این منطقه ضمن دسترسی داشتن به جاده ترانزیتی و تامین آب، برق، گاز و جاذبه سرمایه گذاری به لحاظ وضعیت سطح زمین، مسطح و به مرکز استان نزدیک است.

مدیرشهرکهای صنعتی گیلان گفت: ایجاد شهرک صنعتی برای این استان و ایجاد اشتغال جوانان از ضروریات بوده و مسئولان استان در این زمینه باید قدمهای موثری بردارند.

وی ادامه داد: استقرار صنایع در شهرکهای صنعتی به غیر از بهبود وضعیت زیست محیطی مزایای زیادی برای صنایع دارد که از جمله این مزیت ها می توان به کاهش هزینه های سرمایه گذاری به دلیل وجود زیرساخت های مورد نیاز، عدم نیاز به دریافت مجوزهای جداگانه از ادارات مختلف و صدور رایگان و در اسرع وقت مجوزهای ساخت و ساز و پایان کار اشاره کرد.

عباسیان امین افزود: در حال حاضر مسئولیت سیاستگذاری، سازماندهی، پشتیبانی، نظارت و حمایت از ایجاد و توسعه صنایع کوچک و فراهم آوردن زمینه استقرار آنها در شهرکهای صنعتی بر عهده سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران قرار دارد.

وی یادآورشد: این سازمان با هدف ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات زیربنایی و ارائه خدمات مناسب به متقاضیان سرمایه گذاری تشکیل شده است.