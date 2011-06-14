51 درصد مصوبات دور نخست ستاد تسهیل گیلان محقق شد

ایرج ندیمی در گفتگو با خبرنگار افزود: در دور نخست جلسه ستاد تسهیل به استان 574 مصوبه برای کمک به صنعت استان اتخاذ شد که تاکنون 51 درصد این مصوبات تحقق یافته است.

وی همچنین اظهارداشت: بر اساس اطلاعات و آمار یک سوم مراجعات صنعتگران به دستگاههای اجرایی کاهش یافته و این امر بیانگر توجه مسئولان به بخش صنعت و معدن و جبران عقب ماندگی های این حوزه است.

معاون وزیر صنایع و معادن با تأکید بر اینکه واحدهای صنعتی و تولیدی استان در خصوص استمهال و تقسیط بدهی و بخشودگی دیرکرد تسهیلات نیازمند حمایت بانکهای عامل هستند، گفت: همکاری سازمانها، دستگاههای اجرایی و بانکها برای توسعه صنعت امری ضروری است.

وی ادامه داد: با توجه به هدف دولت برای اشتغالزایی دو میلیون و پانصد هزار نفری، صنعت نقش بسزایی در توسعه و اقتصاد کشور دارد.