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۲۴ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۴۹

شتاب در روند ساخت مسکن مهر کردستان ضروری است

شتاب در روند ساخت مسکن مهر کردستان ضروری است

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان خواستار شتاب در روند ساخت و بهره برداری از مسکن مهر در این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر اردوان نوسودی شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه مسکن استان کردستان اظهار داشت: شتاب در روند ساخت و بهره برداری از مسکن مهر در کردستان امری لازم و ضروری است و با کسانی که در این راستا ایجاد وقفه کنند نیز برخورد می شود.

وی عنوان کرد: خوشبختانه با توجه به تلاشها و اقدامات مختلف سازمان مسکن و شهرسازی قدمهای بسیار خوبی برای توسعه بخش مسکن در کردستان برداشته شده است ولی با توجه به نامگذاری امسال به عنوان جهاد اقتصادی باید این روند را تسریع بخشید و لازمه این کار نیز مشارکت و همکاری تمامی دستگاه های دولتی و مسئول به ویژه شرکت های خدمت رسان است.

معاون عمرانی استاندار کردستان گفت: با هدف تسریع در ساخت مسکن مهر در استان هر دستگاه و سازمان عضو کارگروه مسکن ظرف روزهای آینده یک نماینده را معرفی کند تا این نماینده ضمن استقرار در سازمان مسکن و شهرسازی مسائل و مشکلات پیش روی پروژه های مسکن را به صورت شبانه روزی مورد بررسی قرار داده و برای رفع آنها تصمیمات مناسب اتخاذ شود.

نوسودی افزود: هر دستگاه یا سازمانی در راستای توسعه فعالیت های بخش مسکن کم کاری کند در جلسه آینده با اسم به سایر اعضا معرفی می شود و علاوه بر آن گزارش کم کاری نیز برای اقدام مناسب به وزارت خانه و یا سازمان مسئول در تهران ارجاع داده خواهد شد.

در ادامه این جلسه مسائل و مشکلات مسکن مهر استان کردستان مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و نمایندگان دستگاه های مسئول گزارشی را از برنامه های کاری خود در راستای بهره برداری از پروژه های مسکن مهر ارائه کردند.

کد مطلب 1334890

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