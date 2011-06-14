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۲۴ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۴۵

علویان صدر در گفتگو با مهر:

مساجد جامع و بقاع متبرکه در کشور احیا می شود

مساجد جامع و بقاع متبرکه در کشور احیا می شود

بروجن - خبرگزاری مهر: معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور از احیای مساجد جامع و بقاع متبرکه در کشور خبر داد.

علویان صدر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به احیای مساجد جامع و بقاع متبرکه اظهار داشت: این طرح در راستای ارتقای میراث معنوی کشور صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه همه معاونین و مسئولان استانها در مورد احیا مساجد طرح ارائه بدهند، اذعان داشت: هدف از انجام  طرح بقاع متبرکه و مساجد جامع، پیوند فضای تاریخی با اندیشه معنوی است.

وی تصریح کرد: در سال آینده اگر برای مساجد جامع استانها طرح های جامع و خوبی ارائه شود، جذب اعتبار خوبی برای استانها صورت می گیرد.

علویان صدر افزود: میراث فرهنگی تنها در بناهای تاریخی خلاصه نمی شود بلکه باید به میراث معنوی نیز توجه خاصی شود.

وی بیان داشت: توسعه بقاع متبرکه و مساجد جامع باید بر مبنای حفظ اصالت آن مجموعه صورت گیرد.

کد مطلب 1334926

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