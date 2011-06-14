باورهای بخش کار و اشتغال در استان ایلام باید تغییر کند

مجتبی اعلایی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: برای پیشرفت استان تمام اجزا و بخشها باید حرکت کنند تا امور به نحو مطلوب روند توسعه ای را طی کند .

وی با بیان اینکه عمر مدیریتها محدود به زمان خاصی است و مدیر به تنهایی نمی تواند توسعه ایجاد کند، گفت: مدیران تنها در یک مقطع زمانی توفیق خدمتگزاری پیدا می کند و بدون حضور جدی مردم در بخشهای مختلف امور به نحو مطلوب اصلاح نمی شود .

اعلایی ادامه داد: در استان نگاه ها به حوزه کار و اشتغال باید تغییر کند زیرا تمام اقشار خواهان ورود به سیستم دستگاه های اداری هستند که برای اصلاح این باور و تقویت بخش خصوصی باید اقدامات اساسی صورت پذیرد .

استاندار ایلام اظهار داشت: مردم غیور استان ایلام در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی به گونه ای از مرزها و کیان نظام جمهوری اسلامی دفاع کردند که دشمن نتوانست از این دیار مقاوم عبور کند و به کشور آسیبی برساند .

وی افزود: وجود عالمی وارسته، زاهد، انقلابی و بسیجی مانند آیت الله حیدری ایلامی که در آن ایام مقدس هم فرمانده و هم مرکز اقتدا مردم استان بود باعث شد صحنه های ناب و ماندگاری در مرزهای استان در دفاع از کشور رقم بخورد .

این مسئول تصریح کرد: با عنایت به اینکه پس از پایان یافتن جنگ تحمیلی تمام زیرساختهای این استان مرزی از بین رفت، لزوم بازسازی و ترمیم خرابیهای ناشی از جنگ امری ضروری بود ولیکن حجم خسارتها بگونه ای رقم خورده بود که باید از صفر آغاز می شد که همین موضوع باعث عقب ماندگی استان نسبت به سایر مناطق کشور شد .

استاندار ایلام در ادامه با تشریح نگاه ویژه دولتهای نهم و دهم در خدمت رسانی به مناطق محروم بیان کرد: مدیران دولت اسلامی در استان با جان و دل کار می کنند تا استان به جایگاه شایسته خود برسد .