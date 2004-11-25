تايمز: انگليس خواهان آشتي با دنياي اعراب و مسلمانان است

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از رورنامه انگليسي تايمز، انگليس اعلام كرد كه حل بحران اسراييل و اعراب هم اكنون برترين اولويت سياست خارجي انگليس است و افراد و منابع داوطلب اين كشور براي برگزاري انتخابات رهبر جديد فلسطين و خروج از غزه اعلام كمك كرده اند.

جك استراو وزير امور خارجه پس از ديدار با رهبران اسراييلي اين مطلب را اعلام كرد و اضافه كرد كه توني بلر نخست وزير انگليس به زودي به اين منطقه سفر خواهد كرد.

استراو در پاسخ به اين سوال كه تمركز اصلي انگليس درسال 2005 كدام موضوع خواهد بود، اظهار داشت: صلح خاورميانه اصلي ترين موضوع است كه البته كشورهاي ايران و عراق بيشتر مورد توجه مي باشند. اين منطقه به قدري مهم است كه صلح و آرامش آن بر تمام جهان تاثير گذار خواهد بود.

جك استراو كه هم اكنون در رام الله به سر مي برد، گفت كه انگليس درباره جنگ عراق نيز ايده هاي جديدي دارد و خواهان آشتي كردن دنياي اعراب و مسلمانان است.

روزنامه تايمز در عين حال كه خبر داد اسراييل 90 ايست بازرسي را به مناسبت انتخابات حذف خواهد كرد، نوشت: وزير امور خارجه انگليس اسراييلي ها را در مورد لزوم رفع موانع از اراضي اشغالي تحت فشار قرار داد تا به اين ترتيب فلسطيني ها بتوانند انتخابات خود را به طور آزاد و منصفانه برگزار نمايند.

به نوشته تايمز، اگر چه جزييات اين خبر منتشر نشده است، اما انگليس اعلام كرد كه ناظراني را براي كنترل انتخابات رهبر جديد در تاريخ 9 ژانويه (20 دي) به غزه و كرانه باختري اعزام مي كند.

قرار است انگليس در طول تابستان كه اسراييل از غزه خارج مي شود، كارشناساني را به اين منطقه مي فرستد تا روند انتقال قدرت را تسهيل كنند.