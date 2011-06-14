کمیته حمل و نقل و سوخت گلستان نمونه کشوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا سید النگی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در راستای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها کمیته حمل ونقل و سوخت استان ، در اجرای مصوبات ونظارت موثر و کارآمد در حوزه حمل و نقل و سوخت کشو رتبه اول کشوری را کسب کرد.



وی اظهار داشت: در راستای اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها به تبع آن کمیته های حمل ونقل و سوخت استانها تشکیل و دبیرخانه های آن شروع بر فعالیت کرد.

سیدالنگی تصریح کرد :ستاد مدیریت حمل ونقل وسوخت کشور براساس گزارش تیم های بازرسی در زمینه نظارت وکنترل برعملکرد ناوگان حمل بار و مسافر در حوزه درون شهری، حمل و نقل بین شهری و روستایی و همچنین نحوه مدیریت تامین سوخت بخش کشاورزی، صنعت، توسعه و شبکه گاز در شهرها و روستا ها، نقاط قوت و ضعف در عملکرد نهادهای مربوطه در سطح 15 استان را مورد ارزیابی قرارداد.

مدیر کل دفتر امور شهری وشوراها ی استانداری عنوان کرد: خوشبختانه با پشتکار شبانه روزی تیم های مستقر در کمیته ها، استان گلستان با کسب معدل عملکرد 89.1 مقام اول را در اجرای مصوبات و نظارت موثر وکارآمد در حوزه حمل ونقل و سوخت کشور را کسب کرده است.