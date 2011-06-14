وضعیت نامشخص مهرام برای لیگ 90/"ترومن" از سه سال پیش سرمربی است!

حمیدرضا صمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که "آیا به توجه به نایب قهرمانی مهرام در رقابتهای باشگاههای آسیا احتمال تغییر در این تیم به خصوص کادر فنی وجود دارد؟"، اظهار داشت: هنوز هیچ چیز مشخص نیست. پس از نشست هئیت مدیره در این زمینه تصمیم گیری خواهد شد.
وی تصریح کرد: به هر حالا کادر فنی تلاش خود را کرد. مجموعه تیم از هیچ تلاشی دریغ نکردند. نباید انکار کرد که شرایط مسابقات سخت بود. اما با همه اینها تصمیم گیری در مورد ترکیب تیم و کادر فنی به نظر کادر فنی بستگی دارد.
سرپرست تیم بسکتبال مهرام در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه "گفته میشود مهرام با ترومن برای حضور در لیگ 90 مذاکره کرده است. این موضوع تا چه اندازه صحت دارد؟"، یادآور شد: بحث حضور ترومن در تیم مهرام سه سال است که مطرح میشود. هر سال که مسابقات تمام میشود اولین مسئلهای که در مورد مهرام مطرح میشود بحث مربی خارجی و در راس آنها ترومن است!
صمدزاده تاکید کرد: تا این لحظه وضعیت مهرام برای حضور در لیگ 90 مشخص نیست. با این شرایط چطور میتوان در مورد در مورد سرمربی و کادر فنی تصمیم گرفت؟ با هیچ گزینهای صحبت نشده است. نه داخلی و نه خارجی.
وی خاطرنشان کرد: در لیگ گذشته که مهرام با وجود تمام مشکلات موجود از باشگاه حمایت کامل داشت. اگر قرار باشد در لیگ امسال هم تیمداری کنیم به طور حتم با تمام توان شرکت میکنیم. اما بعد از نشست هیئت مدیره تمام سیاست گذاریها و هدف گذاریها مشخص میشود.
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