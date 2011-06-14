شهرداری مشهد خلاف سیاستهای دولت عمل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی نرخ بلیت اتوبوس درون شهری در مشهد افزیش یافته است که مسئولان این استان با این افزایش نرخ موافق نیستند و شهرداری مشهد با وجود موج مخالفها تا کنون حاضر به بازگشت به نرخهای قبلی نشده است.

در این میان و با گذشت چند هفته از عملیاتی شدن افزایش قیمت بلیت اتوبوس که بر اساس آن نرخ بلیت اتوبوس دولتی از 50 به 100 و خصوصی از 100 به 200 تومان تغییر یافت استاندار خراسان رضوی به تازگی در اظهاراتی از این موضوع انتقاد کرد و اظهارداشت: شورای اسلامی شهر مشهد قیمت بلیت اتوبوسهای این شهر را بیش از اندازه بالا برده است.

محمود صلاحی درباره افزایش قیمت بلیت اتوبوس افزود: این مقدار افزایش برای مردم خیلی گران است.

شهرداری کوتاه بیاید

در حالی که اتوبوسرانی مشهد تا کنون نتوانسته است رضایت کامل شهروندان را جلب کند افزایش دو برابری بهای خدمات ناوگان حمل و نقل عمومی بر نارضایتی مردم این شهر افزوده است.

از سوی دیگر، این اتفاق در حالی روی داده است که مهر ماه سال گذشته با کوتاه شدن مسیر بیشتر اتوبوسها و خصوصی سازی خطوط مختلف عملا خدمات اتوبوسرانی به دو برابر گران شده بود و شهرداری به رغم انتقادات گسترده و صریح مردم حاضر نشد بهای خدمات خود را در مسیرهای کوتاه شده کاهش دهد.

شهروندان در تماس تلفنی متعدد با خبرگزاری مهر با انتقاد از شهردار و شورای اسلامی شهر مشهد برای افزایش نرخ خدمات اتوبوسرانی مشهد این پرسش را مطرح کرده اند که با وجود انتقاد صریح مردم، استاندار و نمایندگان مجلس چرا مردم این شهر باید همچنان بخشی از یارانه ها خود را در حمل و نقل عمومی صرف کنند.

آنان تاکید کردند این مسئله فشارها را به افراد مستضعف و اقشارکم درآمد و حقوق بگیران و این شهر دوچندان کرده است.

علی اعتمادی یکی از شهروندان با گلایه از شورای شهر مشهد برای تصویب چنین مصوبه ای به خبرنگار مهر می گوید: با وجود این همه انتقاد چرا شهرداری کوتاه نمی آید؟

وی می افزاید: آنچه که مسلم این است که شهرداری می خواهد با گذشت زمان و کاهش انتقادات حرف خود را به کرسی بنشاند در حالی که اتوبوس سوارها از اقشار ضغیف و کم درآمد جامعه هستند.

فاطمه برهمتی یکی دیگر از شهروندان با اشاره به اعتراضات سال قبل مردم نسبت به کوتاه شدن مسیرها تصریح کرد: در همان زمان شاهد بودیم که با وجود مخالفتها شهرداری بازهم کار خود را کرد.

وزارت کشور مداخله کند

وی خواستار مداخله وزارت کشور و بررسی این موضوع توسط متولیان شد و افزود: در حال حاضر اتوبوسرانی بخش از یارانه ها مردم را می بلعد در حالی که قرار نبود یارانه ها ی خانوار صرف حمل ونقل عمومی شود.

وی با انتقاد از این موضوع که چرا مشهد باید پیشتاز گرانی در حمل ونقل عمومی باشد اضافه کرد: افزایش دوبرابری بلیت اتوبوس آن هم در شرایطی که دولت تمام تلاش خود را برای گسترش استفاده حمل و نقل عمومی بکار بسته است به صلاح نیست.



نادیده گرفتن سیاستهای دولت

اما در حالی انتقادات مردم ادامه دارد که مدیر کل دفتر حمل ونقل و ترافیک وزارت کشور اعلام کرده است: افزایش 100 درصدی بهای بلیت اتوبوس در مشهد خلاف سیاستهای دولت است.

مجتبی شفیعی اظهارداشت: مشهد نخستین شهری است که می شنویم افزایش قیمت داشته است.

وی با اشاره به جلسه اخیر ستاد هدفمندی یارانه ها گفت: تغییر قیمت خدمات اتوبوس به تصویب این ستاد رسیده اما این رقم کمتر از 50 درصد خواهد بود.

وی تصریح کرد: این افزایش تاکنون به هیچ شهری ابلاغ نشده است.

مصوبه شورای شهر و نارضایتی مردم

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است: افزایش بهای بلیت اتوبوس به هیچ وجه منطقی نیست و مردم توان اقتصادی برای تقبل آن را ندارند.

امیرحسین قاضی زاده گفت: حمل و نقل عمومی موضوعی یارانه ای است که شهرداری از محل سایر درآمدها و عوارض باید در این زمینه اقدام به ارائه خدمت به مردم کند.

وی با بیان اینکه افزایش دو برابری بهای بلیت اتوبوس در توان اقتصادی مردم نیست ادامه داد: اعضای شورای شهر در این زمینه تصمیم گرفته اند و خودشان هم باید این وضعیت را که موجب نارضایتی مردم شده است اصلاح کنند.

قاضی زاده تصریح کرد: نمایندگان به شدت مخالف این اقدام هستند اما به لحاظ قانونی نمی توانند در این عرصه ورود کنند.

جواد آرین‌منش نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس نیز می گوید: افزایش دو برابری قیمت بلیت اتوبوس اثر تورمی بالایی را به جامعه تحمیل می‌کند.

وی این امر را موجب افزایش قیمت در بسیاری دیگر از موارد خدمات شهری دانسته و تاکید می کند: شهرداری برای جلوگیری از این اقدام می‌توانست از هزینه‌های دیگر خود کاسته و رضایتمندی مردم را با افزایش ندادن قیمت بلیت اتوبوس افزایش می‌داد.

وی مصرف 12 میلیارد تومان یارانه حمل و نقل شهری را در مقابل میلیاردها تومان بودجه هنگفت شهرداری بسیار ناچیز عنوان کرده و می افزاید: با این حال شهرداریها نیز به دلیل واریز نشدن مبالغ یارانه سوخت توسط دولت به این کار مبادرت کرده‌اند.

قرارمان این نبود

همچنین فرماندار مشهد با گلایه از شهرداری نسبت به افزایش 100 درصدی قیمت بلیت اتوبوسهای دولتی می گوید: انتظار داشتیم قیمت این نوع اتوبوسها تا پایان خردادماه سال جاری ثابت بماند.

حسن موحدیان اظهار می دارد: طبق توافق انجام شده با شهرداری مشهد قیمت بلیت اتوبوسهای سازمان اتوبوسرانی باید تا پایان خردادماه سال جاری افزایش پیدا نمی‌کرد.

نیازمند همکاری دولت و مردم هستیم

در همین حال رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر مشهد معتقد است: تلاش برای ارتقاء، گسترش و تداوم خدمات، موجب افزایش بهای اتوبوسهای شهری در مشهد است.

غلامرضا بصیری‌پوربه خبرنگارمهر می گوید: درحال حاضر هزینه بهای بلیت هر سفر با اتوبوس در مشهد نزدیک به 350 تومان است که شهرداری هزینه خود را که همان یکصد تومان است تقبل کرده و بیشتر از این رقم نیز نمی‌تواند پرداخت کند پس در این زمینه نیازمند همکاری دولت و مردم هستیم.

وی اذعان می دارد: همیشه در جلسات شورا اعتقاد بر این بود که بخش اتوبوسرانی بخش خدمت رسانی به افراد متوسط و ضعیف جامعه است و در این زمینه افزایش قیمتها منطقی نیست اما با توجه به پرداخت یارانه دولتی ناچار به گران شدن بهای اتوبوسهای شهری در مشهد هستیم.

آخرین اقدام اولین اقدام شد

از دیدگاه مردم، تصمیم شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد برای افزایش بهای بلیت اتوبوس در این شهر از آن دست مسائلی نیست که بتوان به راحتی از کنارش گذشت چرا که افزایش هزینه های حمل و نقل عمومی با توجه به ماهیت خدمات گیرندگان آن باید آخرین اقدام در افزایش قیمت خدمات شهری باشد امری که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.

افزایش دو برابری بلیت اتوبوسهای خصوصی و دولتی در شرایطی اجرایی شده است که گفته می شود کلانشهر مشهد هزار اتوبوس درون شهری کم دارد.

در حالی قیمت بلیت اتوبوس در مشهد از خرداد ماه 100 درصد افزایش یافته که قرار است از تیرماه کرایه تاکسی در تهران 15 و مترو 30 درصد گران شود.

..................................

