اردشیر سعدمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت باشگاه مس سرچشمه کرمان ضمن بیان مطلب فوق گفت: با تلاش‌ها و اقداماتی که در این مدت صورت گرفت و همچنین حمایت رئیس جمهوری توانستیم امتیاز "سرچشمه" را در کرمان حفظ کنیم که این اتفاق بسیار خوبی برای مردم و ورزش این استان محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه بزودی اعضای هیئت مدیره این باشگاه معرفی می‌شود، افزود: عبدالرضا برهانی‌نژاد گزینه اصلی مدیرعاملی باشگاه "سرچشمه" کرمان است زیرا وی تجربه همکاری با تیم مس کرمان در لیگ برتر و کسب نتایج بسیار خوب را با این تیم داشته و اگر بخواهیم تیم در لیگ نتایج خوبی کسب کند، باید از این تجربیات استفاده کنیم. البته طی روزهای آینده این مسئله بصورت رسمی مشخص می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران تاکید کرد: طی روزهای گذشته کلنگ ورزشگاه 15 هزار نفری را در شهر رفسنجان به زمین زدیم و امیدواریم این ورزشگاه طی سال آینده به بهره برداری برسد. البته در حال حاضر زمین چمن مصنوعی این ورزشگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد اما تا تکمیل کامل این پروژه بازی‌های سرچشمه در رفسنجان برگزار خواهد شد.

سعدمحمدی در این مورد اضافه کرد: به خاطر اینکه محل برگزاری مسابقات لیگ باید استانداردهای AFC لازم را داشته باشد، سال آینده مسابقات تیم‌های مس و سرچشمه در ورزشگاه باهنر کرمان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه قطعا در سال نخست حضور تیم مس در سرچشمه تنها به فکر کسب نتایج خوب و حفظ سهمیه تیم در لیگ برتر هستیم، خاطرنشان کرد: مشکلات حقوقی، قانونی و گردش مالی باشگاه حل شده و دو باشگاه کرمانی با مدیران متفاوت اداره خواهند شد. البته در این خصوص با مسئولان فدراسیون فوتبال رایزنی و هماهنگی کامل صورت گرفته و فعالیت این باشگاه پس از تصمیمات اخیر قانونی است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در پایان در مورد اینکه تیم فوتبال مس سرچشمه با چه نامی در لیگ برتر حضور پیدا می‌کند، گفت: طبق تصمیمات صورت گرفته، این تیم با نام "سرچشمه" کرمان در یازدهمین دوره لیگ برتر به میدان می‌رود.