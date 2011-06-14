به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول و دوم اردوی تیم هندبال بانوان کشورمان به منظور حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا با حضور 55 ورزشکار در تالار هندبال تهران برگزار می‌شود و در نهایت 25 ورزشکار برتر به اردوی سوم دعوت خواهند شد.

اردوی اول این تیم از 25 تا 27 خردادماه و اردوی دوم از 27 تا 30 خردادماه به ترتیب با حضور 27 و28 ورزشکار از سراسر کشور زیر نظر مربیان فدراسیون برگزار خواهد شد.

تیم‌های ملی هندبال زنان ایران تاکنون موفق به کسب عنوان قابل توجهی در مسابقات آسیایی نشده‌اند. تیم هندبال بانوان ایران سال 89 در میان 7 تیم در رده آخر مسابقات قهرمانی آسیای قزاقستان ایستاد!

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی جوانان بانوان آسیا دوم تا هشتم مهرماه سال جاری در قزاقستان برگزار می شود. مسابقات هندبال نوجوانان زنان آسیا هم شهریور ماه در اردن پیگیری خواهد شد.

