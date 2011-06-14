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۲۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۴۴

با حضور بیش از 50 ورزشکار؛

مرحله اول و دوم اردوی تیم هندبال جوانان برگزار می‌شود

مرحله اول و دوم اردوی تیم هندبال جوانان برگزار می‌شود

مرحله اول و دوم اردوی تیم هندبال بانوان ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا، با حضور بیس از 50 ورزشکار در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اول و دوم اردوی تیم هندبال بانوان کشورمان به منظور حضور در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا با حضور 55 ورزشکار در تالار هندبال تهران برگزار می‌شود و در نهایت 25 ورزشکار برتر به اردوی سوم دعوت خواهند شد.

اردوی اول این تیم از 25 تا 27 خردادماه و اردوی دوم از 27 تا 30 خردادماه به ترتیب با حضور 27 و28 ورزشکار از سراسر کشور زیر نظر مربیان فدراسیون برگزار خواهد شد.

تیم‌های ملی هندبال زنان ایران تاکنون موفق به کسب عنوان قابل توجهی در مسابقات آسیایی نشده‌اند. تیم هندبال بانوان ایران سال 89 در میان 7 تیم در رده آخر مسابقات قهرمانی آسیای قزاقستان ایستاد!

چهارمین دوره مسابقات قهرمانی جوانان بانوان آسیا دوم تا هشتم مهرماه سال جاری در قزاقستان برگزار می شود. مسابقات هندبال نوجوانان زنان آسیا هم شهریور ماه در اردن پیگیری خواهد شد.
 

کد مطلب 1335057

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