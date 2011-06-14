محمدحسین اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شاهین ایزدیار در حال حاضر تنها 10 صدم ثانیه با رکورد ورودی پارالمپیک فاصله دارد و با توجه به تمریناتی که صبح و عصر در مشهد انجام می دهد تردیدی ندارم که می تواند جواز حضور در این رقابت ها را کسب کند.

وی افزود: ما پیش از این سهمیه ورودی 4 در 100 متر را در بازی های پاراآسیایی گوانگجو به دست آورده ایم و تمام تلاش ما این است که چهار ورودی المپیک کسب کنیم. مجتبی تروال هم جزو شناگران خوب کشورمان محسوب می شود که می تواند رکورد ورودی المپیک را کسب کند.

رئیس انجمن شنای معلولان با بیان اینکه شناگران ایرانی در سال های گذشته رشد خوبی داشته اند، افزود: ما بسیار امیدواریم که در بازی های پارالمپیک 2012 لندن بر روی سکو برویم. درحال حاضر گوش به زنگ هستیم تا در رقابت های کسب سهمیه شرکت کنیم تا ابتدا ورودی های پارالمپیک را کسب کنیم و سپس به فکر قرار گرفتن بر روی سکو باشیم.

اقبالی که چندی قبل از سوی فدراسیون جهانی شنا - فینا - به عنوان سرداور انتخاب شده، افزود: پیش از این به عنوان استارتر ، داور و هماهنگ کننده فعالیت کرده بودم اما فدراسیون جهانی شنا مرا به عنوان سرداور انتخاب کرده که امیدوارم بتوانم نماینده شایسته ای برای کشورمان باشم. لازم به ذکر است بگویم تمام رقابت های شنای جهان اعم از رقابت های معلولان، دانشجویان، نابینایان و سالم ها زیر نظر قوانین فینا برگزار می شود و من قادر خواهم بود در این رویدادها به عنوان سرداور فعالیت کنم.