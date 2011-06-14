2500 جلد معراج نامه در گرگان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدوی صبح سه شنبه در ستاد عتکاف با تبریک اعیاد ماه رجب و آرزوی قبولی طاعات مسلمین گفت: معراج نامه ویژه اعتکاف با هدف آشنایی معتکفین با تاریخچه و اعمال اعتکاف و همچنین تذکرات اخلاقی و توصیه های معنوی به معتکفین به چاپ رسیده است.

وی افزود: در این ویژه نامه که برگرفته از وصایای اخلاقی امام راحل و استفتائات مقام معظم رهبری است، به فلسفه و احکام اعتکاف، شرایط و اعمال اعتکاف در ایام البیض و اعمال ام داوود اشاره شده است.

مهدوی اظهار داشت: این کتابچه با توجه به مصوبه ستاد شئون فرهنگی استان که در صدا و سیمای مرکز استان و با حضور اعضاء محترم تشکیل شد، در تعداد 2500 جلد چاپ و در مساجد شهرستان گرگان توزیع شد.

طبق آمار 13 هزار گلستانی در 130 مسجد معتکف می شوند.