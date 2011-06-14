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۲۴ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲

مهدوی:

2500 جلد معراج نامه در گرگان توزیع شد

2500 جلد معراج نامه در گرگان توزیع شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول ستاد اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان از توزیع دو هزار 500 جلد معراج نامه به مناسبت ایام اعتکاف در بین مساجد گرگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدوی صبح سه شنبه در ستاد عتکاف با تبریک اعیاد ماه رجب و آرزوی قبولی طاعات مسلمین گفت: معراج نامه ویژه اعتکاف با هدف آشنایی معتکفین با تاریخچه و اعمال اعتکاف و همچنین تذکرات اخلاقی و توصیه های معنوی به  معتکفین به چاپ رسیده است.

وی افزود: در این ویژه نامه که برگرفته از وصایای اخلاقی امام راحل و استفتائات مقام معظم رهبری است، به فلسفه و احکام اعتکاف، شرایط و اعمال اعتکاف در ایام البیض و اعمال ام داوود اشاره شده است.

مهدوی اظهار داشت: این کتابچه با توجه به مصوبه ستاد شئون فرهنگی استان که در صدا و سیمای مرکز استان و با حضور اعضاء محترم تشکیل شد، در تعداد 2500 جلد چاپ و در مساجد شهرستان گرگان توزیع شد.

طبق آمار 13 هزار گلستانی در 130 مسجد معتکف می شوند.
کد مطلب 1335084

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