به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی معاون سیما گفت: راهبرد معاونت سیما برای تابستان امسال، پخش برنامههایی شاد، جذاب و معنوی است.
دارابی افزود: مسابقه قرآنی 1445 امسال از 13رجب در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) آغاز خواهد شد که همه شبکهها و نهادهای قرآنی کشور در اجرای آن همکاری دارند. محور مسابقه امسال سوره "انفال" است.
وی گفت: امسال شبکههای سیما ویژه برنامههای شبانه خواهند داشت: شبکه یک هر شب از ساعت 23 تا 1 بامداد برنامه "پارک ملت" و "جنگ شبانه تابستانی" از شبکه تهران، هر شب از ساعت 30 دقیقه بامداد تا 2 بامداد برای نخستین بار میهمان خانههای مردم خواهد بود. شبکه سه برای ساعات پایانی هر شب مسابقات فینال جام حذفی فوتبال کشور را از دهه پنجاه تا کنون و نیز مسابقات فینال جام جهانی فوتبال را برای علاقمندان باز پخش خواهد کرد. شبکه دو سیما نمایش "صد فیلم" و شبکه چهار نیز "100 مستند برگزیده" را در ساعات پایانی شب به نمایش خواهند گذاشت.
دارابی خاطرنشان ساخت: شبکه آموزش برای تابستان امسال برنامههای آموزشی متعددی را برای پر کردن اوقات فراغت، سفر در تابستان، ورزشهای تابستانی و آموزش همگانی در نظر گرفته است.
معاون سیما از پخش چهار مجموعه نمایشی ویژه در ماه رمضان خبر داد و گفت: امسال برای نخستین بار قبل از افطار شاهد پخش یک مجموعه نمایشی خواهیم بود.
وی گفت: حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، سبحانی و مهدوی کنی در ماه مبارک رمضان سخنرانیهای ویژهای دارند که قبل از مجموعه های نمایشی پخش خواهد شد.
دارابی یادآور شد: در طول تابستان بیش از 500 سخنرانی روحانیون، کارشناسان و عالمان دینی و مذهبی از شبکهها پخش میشود.
ویژه برنامه "استوا" که پاسخ به شبهات و پرسشهای دینی را بر عهده دارد، در ماه رمضان هر شب از شبکه سه پخش میشود.
وی گفت: جمع خوانی قرآن کریم چون گذشته در همه شبکه ها خواهد بود، اما امسال برای نخستین بار در شبکه دو سیما شاهد "جمعخوانی قرآن مجید دانش آموزان" خواهیم بود.
معاون سیمای رسانه ملی از پخش سخنرانیهای حضرت امام خمینی (ره) به صورت مشروح یک روز در میان از اول تیر ماه خبر داد و گفت: مهندس ضرغامی، به سیما مأموریت داده است برای این مسأله برنامهریزی مناسبی انجام دهد.
دارابی افزود: سلسله گفتگوی دکتر علی اکبر ولایتی با عنوان "تاریخ و تمدن اسلامی" به صورت کوتاه هفت دقیقهای نیز در تابستان از شبکه یک پخش میشود.
معاون سیمای رسانه ملی گفت: در تابستان امسال 475 فیلم سینمایی از شبکههای سیما پخش خواهد شد که از این میان 195 فیلم برای نخستین بار پخش میشود و 135 فیلم از این فیلمها ایرانی است. 21 مجموعه تلویزیونی در فصل تابستان از شبکههای مختلف پخش خواهد شد. جزییات برنامههای شبکهها توسط مدیران شبکههای سیما اطلاع رسانی خواهد شد.
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