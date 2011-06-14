به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی در پی قرائت نامه گلایه آمیز رئیس جمهور در معرفی وزیر ورزش و جوانان، احمد توکلی نماینده تهران طی تذکری خطاب به رئیس مجلس گفت: جناب رئیس، آقای احمدی نژاد در اقدامی غیر متعارف ایراداتی را به مجلس وارد می کند که راهکار قانونی حل آن وجود داشته است. ایشان طبق قانون اساسی باید ابهامات خود درباره قانون را از طریق درخواست استفساریه از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حل می کرد.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه رئیس جمهور شرایطی را بوجود آورده که وزیر معرفی شده از طرف وی برای وزارت ورزش و جوانان در صحن علنی مجلس رای نیاورد، اظهار داشت: این مصوبه دیشب به رئیس جمهور ابلاغ نشده بود که ایشان نتوانند ابهاماتشان را از طریق مجلس و شورای نگهبان حل کنند.

وی تاکید کرد: زمانی که شورای نگهبان و مجلس بر اجرای مصوبه ای تاکید می کنند و در جلسه حل اختلاف با مقام معظم رهبری نیز در اجرای مصوبه مجلس تاکید می شود، دولت باید بدون بهانه گیری قانون مصوب مجلس را اجرا کند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر توکلی گفت: تذکر شما وارد است طبق فرموده مقام معظم رهبری دولت نباید در اجرای قوانین بهانه گیری کند و توضیحات دولت درباره تاخیر در اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر قابل قبول نیست.

وی با اشاره به ابهاماتی که در نامه معرفی وزیر رئیس جمهور مبنی بر مشخص نبودن مرجع تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان مطرح شده بود، گفت: روش عقلایی این است که زمانی که دو دستگاه زیر نظر رئیس جمهور باید ادغام شوند خود رئیس جمهور و قوه مجریه مسئول ادغام آن هستد.

در ادامه جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه در تذکر آیین نامه ای گفت: ریاست مجلس باید از شان مجلس دفاع کند نامه ای که رئیس جمهور برای معرفی وزیر ارائه داده بود در واقع دخالت در کار سایر قوا است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اگر رئیس جمهور می خواهد وزیرش در جلسه رای اعتماد رای نیاورد آن را معرفی نکند، اظهار داشت: قوه مجریه اجازه قانونگذاری ندارد و مجلس شورای اسلامی از مردم سالاری دینی دفاع کرده و هیچ گاه مرعوب نخواهد بود.

وی تاکید کرد: اینگونه نامه نگاری ها و برخی اظهارات برای ایجاد اختلاف میان نمایندگان و ریاست مجلس اشتباه است.

ریاست مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر جهانگیرزاده گفت: اگر نگاه منصفانه ای به تشکیل وزارت ورزش و جوانان داشته باشیم می بینیم که تشکیل این وزارتخانه سطح ورزش کشور را ارتقاء داده و هیچ لطمه ای به این سازمان نمی زند.

وی افزود: شاید اختلاف نظر دولت و مجلس بر سر اداره ورزش کشور به صورت سازمان یا وزارتخانه باشد.

لاریجانی با تاکید براینکه به نظر من این مصوبه مجلس هیچ ابهامی ندارد تصریح کرد: دولت در صورتیکه ابهامی برای اجرای این قانون داشت باید از مجلس تفسیر می خواست نه اینکه 6 ماه اجرای این قانون مهم را عقب بندازد.

همچنین سید عماد حسینی نماینده قروه در تذکر آیین نامه ای گفت: شیوه رئیس جمهور در معرفی وزیر شیوه جدیدی است که احتمالا در ادغام وزارتخانه ها و معرفی وزیر برای وزارتخانه های ادغامی نیز تکرار خواهد شد.

نماینده قروه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این شیوه معرفی وزیر به جایگاه نمایندگان توهین می کند لذا ما در جلسه رای اعتماد به وزیر ورزش شرکت نمی کنیم.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: این نامه نگاری ها شان مجلس را پایین نمی آورد چون مجلس شانش را از این نامه نگاری ها نگرفته که امروز خدشه دار شود.

وی با تاکید بر اینکه طبق فرموده امام راحل که "مجلس در راس امور است" اظهار داشت: بنده هم اینگونه شیوه نامه نگاری ها را جایز نمی دانم.

در ادامه حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد غرب در مجلس، در اخطار اصل 58 و 71 قانون اساسی اظهار داشت: عده ای قصد ضربه زدن به کل نظام و قانون اساسی را دارند طبق قانون اساسی قوه مجریه موظف به اجرای قوانین مصوب مجلس است.

نماینده مردم اسلام آباد غرب با تاکید بر اینکه ریاست مجلس حق ندارد اجازه دهد این وزیر معرفی شود، گفت: شما باید این نامه را عودت دهید چرا که رئیس جمهور با ارائه این نامه خواهان القای این مطلب است که مجلس در راس امور نیست.

وی با اشاره به اینکه عده ای انتحاری عمل کرده و قانون را اجرا نمی کنند، تصریح کرد: نتایج تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی نشان داد دولت توجیهات عجیبی برای تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان دارد زیرا سازمان ورزش در واقع تیم داری می کرد و به توسعه ورزش در شهرستانها نمی پرداخت.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: عودت نامه رئیس جمهور معنا ندارد چرا که رئیس جمهور در یک اقدام غیر متعارف در نامه معرفی وزیر مقدمه چینی هایی کرده است.

همچنین جعفر قادری در تذکر آیین نامه ای گفت: نامه های اینچنینی مجلس را در ادامه کارهایش مصمم تر می کند و نمایانگر جهت گیری درست و قانونی مجلس است.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جریاناتی در کشور وجود دارد که حیات خود را در تشنج آفرینی می بیند، گفت: به این مسائل نباید توجه کرد و مجلس باید کار خود را در رفع مشکلات اقتصادی و اشتغال جوانان ادامه داده و به مسائل حاشیه ای نپردازد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در تایید سخنان قادری گفت: ما نباید وقت کشور را به خاطر یک نامه هدر داده و به مسائل حاشیه ای بپردازیم زیرا وظیفه اصلی ما حل مشکلات اقتصادی مردم و اشتغال جوانان است.

در ادامه مصطفی کواکبیان در تذکر آیین نامه ای با تاکید بر اینکه مشکل دولت به هیچ وجه تشکیل وزارت ورزش و جوانان نیست اظهار داشت: احمدی نژاد بارها اعلام کرده مجری در مقام اجرا تفسیر خود را از قانون دارد که این بر خلاف اصل 73 و 97 قانون اساسی است زیرا تفسیر از قانون بر عهده مجلس و شورای نگهبان است و دولت تنها اجرا کننده قوانین است.

نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تمام تصمیماتی که در حوزه ورزش و جوانان بعد از مصوبه مجلس مبنی بر تشکیل وزارت ورزش و جوانان گرفته شده است غیر قانونی است، گفت: 6 ماه از بررسی تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی می گذرد اما هنوز کمیسیون فرهنگی گزارش این تحقیق و تفحص را در صحن علنی مجلس قرائت نکرده است.

غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به اظهارات کواکبیان گفت: تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی فرآیند طولانی داشته که روند بررسی اش در کمیسیون به پایان رسیده و آماده تقدیم به هیئت رئیسه است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه نتایج تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی هیچ ربطی به مشکلات امروز و تشکیل وزارت ورزش و جوانان ندارد اظهار داشت: این تحقیق و تفحص به زودی جهت قرائت در صحن علنی مجلس به هیئت رئیسه تقدیم می شود.

وی تاکید کرد: مدت کوتاهی از دیدار نمایندگان مجلس با مقام معظم رهبری می گذرد ایشان قوه مقننه را به حل سوء تفاهمات و ایجاد فضای آرامش در کشور دعوت کردند. بنابراین ما نباید به خاطر برخی سوء تفاهمات فضای کشور را به تشنج کشانده و با تذکرات خود خوراک مطبوعاتی برای رسانه های خارجی فراهم کنیم.

در ادامه کاظم جلالی در تذکر اصول 96، 122 و 123 قانون اساسی گفت: جایگاه قانونگذاری در قانون اساسی کشور کاملا روشن است و نمایندگان نیز به دنبال ایجاد تشنج نیستند اما جناب حداد عادل این تشنج از طرف دولت آغاز شد و مجلس آغاز کننده آن نبوده است.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نمایانگر مردم سالاری دینی است، اظهار داشت: امام خمینی مجلس را به عنوان نماد مردم سالاری ارتقا دادند. انتظار از حداد عادل و بزرگترهای مجلس این است که از شان و جایگاه مجلس دفاع کنند؟

وی تاکید کرد: جناب حداد عادل نباید ناصحانه اجازه دهد جایگاه مجلس و سایر ارکان نظام زیر سئوال رود.

لاریجانی در واکنش به این تذکر گفت: نباید جایگاه مجلس مخدوش شود.

وی تاکید کرد: بخش های مختلف نظام باید کارکرد خود را داشته باشند و هرگونه رفتاری که مانع فعالیت قانونی قوا شود غیر قانونی و اشتباه است.

رئیس مجلس با تاکید بر اینکه نباید با پرداختن به مسائل حاشیه ای از مسائل اصلی کشور غافل شویم اظهار داشت: در مورد ادغام وزارتخانه ها نیز این مشکلات وجود داشت و رئیس جمهور مصوبه مجلس و استفساریه شورای نگهبان را اجرا نکرد. اما در جلسه حل اختلاف با مقام معظم رهبری ایشان دولت را مکلف به اجرای قوانین و استفساریه شورای نگهبان فرمودند.