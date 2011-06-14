گراهام گرین در انتظار مجوز کارهایش! / هوا آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین سالمی از مترجمان و ویراستاران پیشکسوت کشورماست که قرار بود دو کتاب «قطار استانبول» و «مامور ما در هاوانا» از آثار گراهام گرین با ترجمه وی پس از بیش از 20 سال توسط انتشارات کتابسرای تندیس تجدید چاپ شود، اما پس از 10 ماهی که از انتشار این خبر گذشت جویای وضعیت این کتاب‌ها شدیم.

سالمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هنوز جواب مشخصی از سوی ارشاد درباره مجوز کتاب‌ها نیامده است و منتظر و امیدوار هستیم که این کتاب‌ها پس از سال‌ها تجدید چاپ شود.

وی با اشاره به اینکه این کتاب‌ها دیگر نایاب هستند، توضیح داد: من این کتاب‌ها را کاملاً ویرایش کردم. خیلی در آنها تغییر ایجاد شده و به زبان امروزی نوشته شده‌اند.

این مترجم ادامه داد: اینها آثار گراهام گرین است؛ گرین آدم کوچکی در ادبیات نیست. او گرچه جایزه نوبل نبرده است، ولی نویسنده بزرگی است و لازم است آثارش برای خواندن در دسترس باشد.

او در پاسخ به این سئوال که «این روزها چه می‌کنید؟» ‌گفت: با بیماری دست و پنجه نرم می‌کنم و با این هوای آلوده تهران واقعا اذیت می‌شوم، ولی چاره‌ای نیست. باید رفت و آمدهایی در شهر داشته باشم. حداقل باید بیایم روزنامه بخرم.