امروز در تاريخ

لغو تصويبنامه انجمنهاي ايالتي و ولايتي :

پس از رحلت آيت الله العظمي بروجردي ، رژيم پهلوي تصور مي كرد كه نيروي روحانيت از نظر مرجعيت سياسي رو به ضعف نهاده است اما براي دريافت ميزان قدرت روحانيت ، لايحه انجمن هاي ايالتي و ولايتي را در هيات دولت مطرح ساخت و در شانزدهم مهر ماه سال 1341 ه ش آن را به تصويب رساند . به موجب اين تصويب نامه به زنان حق راي داده مي شد واز شرايط انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان ، سوگند به قرآن كريم حذف مي گرديد. نمايندگان انجمن ها هم مي توانستند با هركتاب آسماني ديگري هم مراسم تحليف را به جاي آورند . امام خميني( ره) در آن هنگام با دريافت توطئه رژيم ، به سرعت نسبت به آن واكنش نشان دادند . پس از آن امام ره براي اتخاذ تصميمات لازم علماي طراز اول قم را به تبادل نظر دعوت كردند .





پس از اين جلسه مشورتي مراجع عظام قم طي تلگراف هايي اعتراض خود را نسبت به لايحه مزبور ابراز داشتند . اما اسدالله علم به آنها پاسخي نگفت . يكبارنيز علم در نطقي راديويي تهديد كرد كه هر گونه اخلال گري را به شدت سركوب خواهد كرد . اما سرانجام زير فشار علما و مردم اسدالله علم مجبور به شكستن سكوت شد . علم در تلگرافي خصوصي گفت : شرايط اسلامي بودن انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان همان نظر علماي اسلام است اما در اين زمينه بايد به حقوق اقليت هاي مذهبي نيز توجه داشت . امام خميني( ره) با تاكيد بر اين كه اين لايحه با يك تلگراف خصوصي ابطال نمي شود ، خواستار ادامه تلاش روحانيان تا الغاي كامل آن به صورت علني شدند . موضع گيري هاي صريح امام خميني( ره ) و افشا گري هاي ايشان سرانجام هيات دولت را برآن داشت تا در چنين روزي در سال 1341 ه ش بطور رسمي تصويب نامه انجمن هاي ايالتي و ولايتي را لغو كند .



اولتيماتوم رسمي شوروي به ايران :





مجلس شوراي ملي در سال 1329 ه ق تصميم گرفت كه مورگان شوستر آمريكايي و يالمارسن سوئدي را براي سرو ساماندهي به اوضاع اقتصادي ايران دعوت كند . به همين منظور شوستر در همان سال وارد ايران شد . وي با علاقه تمام به كوشش پرداخت و ضمن پي ريزي تشكيلات جديد مالي و مالياتي ، دست بلژيكي ها را از گمركات كشور كوتاه ساخت . اين دو همچنين به اصلاح وضعيت نظامي كشور پرداختند . اقدامات مورگان و يالمارسن مورد پسند دولت روس واقع نشد و به همين دليل در چنين روزي در سال 1290 ه ش دولت روسيه طي اولتيماتومي به ايران ، از دولتمردان ايراني خواست ظرف 48 ساعت مورگان شوستر آمريكايي را بركنار كنند . در آن زمان به دستور شوستر آمريكايي عده اي براي مصادره اموال شعاع السلطنه برادر محمد علي شاه مخلوع به منزل او رفتند . روس ها كه منتظر چنين اقدامي بودند اين اقدام شوستر را تجاوز به حقوق خود تلقي كردند ( ظاهرا شعاع السلطنه به روسيه بدهكار بود ) . روسها همچنين ازايران خواستند از اين پس نيز بدون جلب موافقت قبلي دولتين روسيه و انگلستان اقدام به استخدام از خارج نكند. روز بعد مجلس شوراي ملي دربرابر اين خواسته روس ها مقاومت نشان داد اما ناصر الملك كه پس از عضد الملك به نيابت سلطنت رسيده بود ، اولتيماتوم را پذيرفت و خواستار اخراج شوستر از ايران شد .

پيروزي تاريخي تيم ملي فوتبال ايران :





در چنين روزي در سال 1376 ه ش ، تيم ملي فوتبال جمهوري اسلامي ايران در دور پاياني رقابت هاي مقدماتي جام جهاني سال 1998 به عنوان تيم آسيا در مقابل تيم ملي فوتبال استراليا از قاره اقيانوسيه قرار گرفت و اين تيم را2 بر1 شكست داد . با اين پيروزي غرور آفرين كه در ملبورن استراليا و در زمين حريف به وقوع پيوست ، تيم ملي كشور مان پس از بيست سال به مرحله نهايي رقابت هاي جام جهاني راه يافت كه در فرانسه بر گزار مي شد . پس از اين برد ، مردم شهر هاي مختلف كشور با برپايي آيين هاي سرور ، به جشن و شادماني پرداختند . گل هاي ايران را دراين بازي باقري و خداد عزيزي زده بودند

تولد اسماعيل بخاري :

درچنين روزي در سال194هجري قمري ابو عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيره بن بردزبهء بخاري يكي از برجسته ترين علماي اهل سنت در ازبكستان كنوني بدنيا آمد. وي از خردسالي، بشنيدن و تعلم حديث روي آورد و در سال 205 ه ق بسن يازده سالگي شروع به فراگيري حديث از علماي شهر خود نمود . پس از آن در سال 210 ه ق با مادر و برادرش به حج رفت و جهت تحصيل علم حديث، مدت زماني در مكه مكرمه باقي ماند، بعد از آن با همين هد ف به اكثر شهر هاي مشهور آن وقت از قبيل شهر هاي خراسان، شام و مصر و شهر هاي عراق مسافرت نموده و چندين بار به بغداد رفت و آمد نمود، و بالآخره به بخارا برگشت و در همانجا در سن شصت و دو سالگي در سال 256 ه ق وفات نمود .او صاحب يكي ازشش كتاب عمده حد يثي اهل سنت موسوم به صِحاح سِتّه است. وي در سفرهاي خود احاديث بسياري جمع آوري كرد كه ميزان آنها بالغ بر ششصد هزار حديث است. وي همچنين صاحب نخستين كتاب صحيح است.



شهادت يكي از فرماندهان گروه مبارزين عزالدين قسام :





در چنين روزي در سال 1937 ميلادي ، شيخ فرحان السعدي فرمانده بزرگ قسامي پس از اسارت توسط نيروهاي اشغالگر انگليسي در زندان عكا و در حالي كه روزه دار بود در ماه رمضان به دار آويخته شد و به درجه رفيع شهادت نايل گشت.

كشف تنگه ماژلان :

در چنين روزي در سال 1520 ميلادي ناخدا فرد ينان ماژلان بعد از عبور از تنگه آمريكاي جنوبي به اقيانوس آرام رسيد.

اين تنگه بعد ها تنگه ماژلان ناميده شد . او نخستين اروپايي اي بود كه توانست از مسير شرقي به اقيانوس آرام برسد .

آغاز پرواز از قطب جنوب :

درچنين روزي در سال1929ميلادي براي اولين باردرتاريخ ، يك هواپيما پرواز خود را ازقطب جنوب آغاز كرد . دراين روز درياسالار ريچارد بيرد، قطب شناس آمريكايي توانست با هواپيما دوبار از روي قطب جنوب عبور كند .

ازدواج شاعر :

در چنين روزي در سال 1528 ميلادي ويليام شكسپير شاعر بر جسته ادبيات انگليسي با آن هاتاوي ازدواج كرد .حاصل اين ازدواج سه فرزند بود . شكسپير بزرگترين شاعر و دراماتيست انگليسي درسال 1564 ميلادي استرانفورد چشم به گيتي گشود . دو نجيب زاده از ورونا ، ريچارد سوم ، شاه لير ، هملت ، رومئو و ژوليت ، مكبث و تاجر ونيزي از جمله مهمترين آثار اوست . وي در سال 1616 ميلادي دار فاني را وداع گفت .

تولد ويليام بليك :

در چنين روزي در سال 1757 ميلادي شاعر ، نقاش و طراح چاپ انگليسي ويليام بليك به دنيا آمد . دو اثر از معروف ترين آثارادبي او عبارتند از آواز هاي بي گناهي و آواز هاي تجربه . وي نقاش ماهري نيز بود . در برخي از از نقاشي‌هاي ويليام بليك حروف و كلمات به منظور شرح ، توضيح و نامگذاري به تصاوير الصاق مي‌شوند. بليك شاعري توانا بود و به‌نظر مي‌رسد حضور كلمات در تابلوهاي او نتيجه تداخل ابزار كار بليك شاعر يعني كلمه در روند آفرينش آثار بليك نقاش باشد.

آتش سوزي عظيم در آمريكا :

در چنين روزي در سال 1942 ميلادي 491 نفر در ايالت بوستون آمريكا در يك آتش سوزي عظيم جان خود را از دست دادند .

پرتاب وارينر چهار :

در چنين روزي در سال 1964 ميلادي آمريكا فضا پيماي وارينر چهار را به فضا و به مقصد مريخ پرتاب كرد .

انفجار هواپيما در مسير نيوزلند به قطب جنوب :





در چنين روزي در سال 1979 ميلادي بر اثر انفجار هواپيمايي در مسير نيوزلند به قطب جنوب ، دويست و پنجاه وهفت نفر از سرنشينان اين هواپيما كشته شدند .

معاهده انگليس - ايرلند :

در چنين روزي در سال 1985 ميلادي ، سناي ايرلند معاهده انگليس - ايرلند ، درباره ايرلند شمالي را تصويب كرد .

انفجار هواپيماي خطوط هوايي آفريقاي جنوبي :

در چنين روزي در سال 1987 ميلادي هواپيماي بويينگ 747 خطوط هوايي آفريقاي جنوبي در اقيانوس هند منفجر شد . تمام 159 نفر سرنشين اين هواپيما كشته شدند .

كمك هاي انسان دوستانه به شهر سربره نيتسا :

در چنين روزي در سال 1992 ميلادي در بوسني هرز گوين، 137 تن غذا و كمك هاي انسان دوستانه در ميان مردم شهر محاصره شده سربره نيتسا توزيع شد .

راي به عدم حضور در اتحاديه اروپا :

در چنين روزي در سال 1994 ميلادي شهروندان نروژي در يك همه پرسي عمومي خواستار عدم حضور كشورشان در اتحاديه اروپا شدند .

تولد فليكس ساوارت :

درچنين روزي در سال1841ميلادي ، فليكس ساوارت پزشك، مخترع و فيزيكدان فرانسوي در 50 سالگي دارفاني را وداع گفت . "چرخ دندانه دار" و" ضد يخ " از جمله مهمترين اختراعات اوست .

تولد فردريش انگلس :

در چنين روزي در سال 1820 ميلادي انگلس همفكر ماركس ديده به جهان گشود . اين فيلسوف سوسياليست آلماني در بارمن پروس متولد شد . وي از اعقاب صنعتگران آلماني بود و از اين رو به سوسياليسم راغب شد و از لحاظ مالي به ياري كارل ماركس بر خاست و در نوشتن كتاب سرمايه و بيانيه حزب كمونيست (مانيفست) با او همكاري كرد . وي كوشيد تا نظريه اقتصادي ماركس را در باره سرمايه داري و سوسياليسم بر مباني فلسفي استوار سازد . انگلس معتقد بود كه پاياترين عناصر اخلاقيات جديد را در نهضت رنجبري يا نهضت طبقه كارگر مي توان يافت .

ترور نخست وزير قاهره :

در چنين روزي در سال 1971 ميلادي ، وصفي طال نخست وزير اردن در قاهره به دست مخالفان ترور شد .

تولد جان بونيان :

در چنين روزي در سال 1628 ميلادي ، جان بونيان نويسنده و روحاني مشهور انگليسي ديده به جهان گشود. "مناسك زيارت " عنوان مهمترين اثر اوست .

تولد ژان باپتيست لولي :

در چنين روزي در سال 1632 ميلادي ژان باپتيست آهنگساز مشهور ايتاليايي ديده به جهان گشود ." بلروفن " عنوان مهمترين اثر موسيقايي اوست .

تولد نيكلاي نكراسوف :

در چنين روزي در سال 1821 ميلادي نكراسوف شاعر روسي ديده به جهان گشود . او روزنامه نگار نيز بود . "چه كسي مي تواند در روسيه خوشحال باشد ؟" عنوان مهمترين اثر اوست .

تولد استفان زوييگ :

در چنين روزي در سال 1881 ميلادي زوييگ شاعر مشهور اطريشي به دنيا آمد . وي نمايشنامه هاي زيبايي هم به رشته تحرير در آورده است . "دل رحم باش " عنوان مهمترين اثر اوست .

تولد آلبرتو موراويا :

در چنين روزي در سال 190 ميلادي ، آلبرتو موراويا نويسنده مشهور ايتاليايي ديده به جهان گشود ." اشخاص متفاوت " عنوان مهمترين اثر اوست .

فروش يكي از آثار پيكاسو به مبلغ گزاف :





در چنين روزي در سال 1987 ميلادي تابلوي "بند باز و دلقك " پيكاسو به مبلغ بيش از سي و هشت ميليون دلار به فروش رفت .

روز استقلال چاد :

در چنين روزي در سال 1958 ميلادي كشور چاد از فرانسه مستقل شد . در چنين روزي نيز در سال 1966 ميلادي حكومت اين كشور به جمهوري تغيير يافت . چاد نام كشوري است نيمه صحرايي در مركز آفريقاي استوايي و در جنوب ليبي . مساحت آن 1284000كيلومتر مربع است . نژاد مردم اين كشور سياه و سفيد بوده و غالب آنان به زبان فرانسه و عربي و محلي تكلم مي كنند . اكثر مردم اين كشور پيرو دين اسلام و بقيه نيز پيرو مسيحيت و بر خي نيز بت پرستند . اين كشور در بيست سپتامبر 1960 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .

روز استقلال آلباني :

در چنين روزي در سال 1912 ميلادي آلباني به استقلال رسيد . آلباني نام كشوري است در ساحل شرقي درياي آدرياتيك ، بين يوگسلاوي و يونان . مساحت آن 28748 كيلومتر مربع است . نژاد مردم آلباني ، لاتين و زبان رايج در اين كشور آلبانيايي ( ايلبري ) است . هفتاد در صد مردم مسلمان ، بيست درصد از آنان ارتودوكس يوناني و ده در صد از آنان كاتوليك هستند . حكومت اين كشور در سال 1946 ميلادي به جمهوري توده اي مبدل شد و در چهاردهم دسامبر سال 1995 ميلادي به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .

روز استقلال موريتوس :

در چنين روزي در سال 1960 ميلادي جزيره موريتوس در شرق ماد اگاسكار به استقلال دست يافت .