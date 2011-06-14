به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب شامل 26 داستان با نام‌های «آش خانجون»، «قندون خانجون»، «چراغ خانجون»، «بادبادک خانجون»، « حلوای خانجون»، «دوای خانجون» و ... است که با روایتی خاطره‌گونه به همراه عکس‌های سیاه و سفید قدیمی گذشته را برای مخاطب زنده می‌کند.

کتاب «خانجون و خواب شمرون» با شمارگان 1200 نسخه در 132 صفحه و به قیمت 3400 در چاپ دوم منتشر شده است.

ادامه خاطرات شخصیت این کتاب را می‌توان در کتاب «خانجون و کوچه پریون» خواند.

این کتاب شکل مکتوب «روایت‌های خانجون» برنامه پرمخاطب رادیو هفت است که به گویندگی مسعود فروتن نیمه‌شب‌ها از شبکه هفت پخش می‌شد.

