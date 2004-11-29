امروز در تاريخ

روز بزرگداشت شيخ مفيد :

محمد بن محمد بن نعمان متكلم و فقيه بزرگ شيعه در سال 338 متولد شد و درسال‏413 درگذشت . كتاب معروف ايشان در فقه به نام‏ المقنعه است .در زمان شيخ مفيد،علم كلام و اصول فقه در ميان دانشمندان اهل سنت رونقى به سزاداشت به همين دليل فقها و متكلمين بسيارى در بغداد گرد آمده بودند. آن استاد معظم در اين دوره تلاش هاي بسياري را در حوزه فقه و اصول به انجام رسانيد وتوانست درطريق غناي حوزه هاي علوم اسلامي گامهاي موثري بردارد . مرحوم نورى در مستدرك،50 تن از استادان مفيد را نام مى‏برد.كه از معروف‏ترين آنان مي توان به ابن قولويه قمى، صدوق،ابن وليد قمى،ابوغالب،ابن جنيد اسكافى،ابو على صولى بصرى،ابو عبد الله صفوانى اشاره كرد .







همچنين تعداد كثيرى از دانشجويان علوم اسلامى از مكتب پر فيض او بهره برده‏اند كه‏سرآمد آنان سيد مرتضى علم الهدى، برادر سيد رضى، شيخ طوسى، نجاشى،ابو الفتح‏كراچكى،ابويعلى جعفر بن سالار و عبد الغنى است . نجاشى 171 جلد كتاب از تاليفات شيخ را ذكر كرده است كه اسامى برخى از آنهابه اين ترتيب است:در فقه:المقنعه،الفرائض الشرعية و احكام النساء ، در علوم قرآنى:الكلام في دلائل القرآن، وجوه اعجاز القرآن،النصرة في‏فضل القرآن،البيان في تاليف القرآن ، در علم كلام و عقائد:اوائل المقالات، نقض فضيله المعتزله،الافصاح،الايضاح،الاركان . شيخ بزرگوار در سال‏413 در بغداد پس از 75 سال تلاش و خدمت ارزنده‏درگذشت . مراسم تشييع پيكر پاك او بسيار باشكوه بود .به تعبيرشاگرد بزرگوارش شيخ طوسى ، روز وفات او ازكثرت دوست و دشمن براى اداى نماز و گريستن بر او،همانند و نظير نداشته است. هشتاد هزار تن از شيعيان او را تشييع كردند و سيد مرتضى علم الهدى بر او نماز گزارد . پيكر پاك آن عالم بزرگوار در حرم مطهر امام جواد(ع)پائين پاى آن حضرت و نزديك قبر استادش ابن قولويه‏مدفون گرديد.



و قوع غزوه طائف :



درچنين روزي در سال 8 هجري قمري غزوه طائف رخ داد . پس از شكست قبيله هوازن در نبرد حنين ، اهالي قبيله ثقيف با قبيله شكست خورده هوازن همدست شدند. رسول خدا ص دستور داد اسيران هوازن را با غنايم درجعرانه‏ جاى دهند و خود در ماه شوال سال هشتم با سپاهيان اسلام به قصد تعقيب دشمن به سوى طائف حركت كرد، در سر راه به قلعه مالك به عوف رسيد و دستور داد آن را كه خالى از سكنه بود ويران كنند تا پشت‏ سر آنها پايگاهى براى دشمن نباشد و در وقت ضرورت نتوانند از آن به نفع خود استفاده كنند و همچنان تا پاى قلعه‏هاى طائف پيش رفت. مردم طائف كه از قبايل ثقيف بودند مردمى ثروتمند و جنگجو و قلعه‏هاى محكمى داشتند و چون از ورود سپاهيان اسلام مطلع شدند از بالاى برجها شروع به‏تيراندازى به سوى لشكر اسلام نمودند و در همان روز اول هجده نفر از مسلمانان در اثر تيرهاى ايشان به قتل رسيدند. از اين رو پيغمبر اسلام دستور داد لشكريان عقب نشينى كنند و اردوگاه خود را در جايى كه از تيررس دشمن دورتر بود قرار دهند، كه پس از اسلام اهل طائف، مردم شهر در آنجا مسجدى بنا كردند و هم اكنون بناى آن باقى است. محاصره قلعه‏هاى مزبور بيش از بيست روز طول كشيد و چون آذوقه فراوان در شهر و قلعه‏ها اندوخته شده بود و ديوار و برج و باروى آنها نيز محكم بود و افراد قبيله ثقيف نيز مردمانى جنگجو و سخت‏بودند كارى از پيش نمى‏رفت. مورخين نوشته‏اند مسلمانان در اين غزوه از منجنيق، دبابه و ضبر نيز استفاده كردند .محاصره طول كشيد قلعه‏ها گشوده نشد و پيغمبر اسلام براى تسليم دشمن اعلام كرد هر كس از حصار بيرون آيد در امان است، به اين اميد كه لااقل غلامان و بردگان ثقيف كه جمعيت زيادى را تشكيل مى‏دادند و افراد ديگرى كه نگران اسارت زنان و فرزندان خود بودند تسليم شوند، اما بيش از بيست نفر كسى تسليم نشد و هم آنها به پيغمبر گزارش دادند كه آذوقه بسيارى در انبارها ذخيره شده و قبايل ثقيف تصميم به مقاومت گرفته‏اند.

در گذشت سعدي شيرازي :

مشرف الدين مصلح ابن عبدالله سعدي شيرازي در چنين روزي در سال 694ه .ق ( 1292 ميلادي ) در شيراز وفات يافت.

سعدي درسال 606 ه ق در شيراز متولد شد و دانش هاي نخستين را در زادگاهش آموخت . و براي تكميل آنها به مدرسه نظاميه بغداد رفت . سعدي به مسافرت علاقه بسيار داشت و و نيمي از عمر خود را در سير و سفر سپري كرد. او پس از يك مسافرت طولاني كه حدود چهل سال به طول انجاميد به شيراز بازگشت و مشغول تاليف و تصنيف شد . ديوان اشعار ( كليات ) ، بوستان و گلستان سعدي از مهمترين آثار اويند .



وقتي دل سودايي مي‌رفت به بستان‌ها بي خويشتنم كردي بوي گل و ريحان‌ها

گه نعره زدي بلبل گه جامه دريدي گل با ياد تو افتادم از ياد برفت آن‌ها

اي مهر تو در دل‌ها وي مهر تو بر لب‌ها وي شور تو در سرها وي سر تو در جان‌ها

تا عهد تو دربستم عهد همه بشكستم بعد از تو روا باشد نقض همه پيمان‌ها

تا خار غم عشقت آويخته در دامن كوته نظري باشد رفتن به گلستان‌ها

آن را كه چنين دردي از پاي دراندازد بايد كه فروشويد دست از همه درمان‌ها

گر در طلب رنجي ما را برسد شايد چون عشق حرم باشد سهلست بيابان‌ها

هر تير كه در كيشست گر بر دل ريش آيد ما نيز يكي باشيم از جمله قربان‌ها

هر كو نظري دارد با يار كمان ابرو بايد كه سپر باشد پيش همه پيكان‌ها

گويند مگو سعدي چندين سخن از عشقش مي‌گويم و بعد از من گويند به دوران‌ها



در گذشت علامه قطب راوندي :

درچنين روزي در سال 573 هجري قمري علامه قطب الدين راوندي از چهره هاي درخشان جهان تشيع در گذشت .آن عالم رباني علاوه بر پدر، از محضر بزرگان ديگري چون شيخ صدوق، سيد مرتضي، سيد رضي و شيخ طوسي بهره جست. راوندي دانشمند بزرگ قرن ششم شاگردان برجسته‌اي را نيز تربيت كرده است كه احمد بن علي بن عبدالجبار طبرسي ، حسين بن سعيد بن هبة الله ، علي بن عبدالجبار بن محمد ، علي بن محمدالمدائني ، محمد بن الحسن البغدادي ومحمد بن علي معروف به ابن شهر آشوب از برجسته ترين آنها هستند . وي از خود آثار بسياري به جاي نهاده است كه از ميان آنها مي توان به ام القرآن ، تفسير القرآن ، خلاصة التفاسير در ده جلد ، شرح آيات المشكلة في التنزيه ، ، للباب في فضل آية الكرسي و الناسخ و المنسوخ من القرآن اشاره كرد . آن عالم رباني در چهاردهم شوال 573 ق در قم دار فاني را وداع گفت .

بازگشت جزاير ايراني به موطن اصلي ( ايران ) :







درچنين روزي در سال 1350 ه ش به همت نيروي دريايي ارتش ، جزاير ايراني ابوموسي ، تنب بزرگ و تنب كوچك به موطن اصلي شان ، ايران ، بازگشتند . مجلس شوراي ملي هم اين اقدام نيروي دريايي ايران را تاييد كرد ، ولي برخي كشورهاي عربي از جمله عراق در برابر آن موضع منفي اتخاذ كردند . سوريه ، ليبي ، كويت ، سعودي وامارات متحده عربي به ايران اعتراض كردند. اين دولت ها پس آن برضد ايران به شوراي امنيت سازمان ملل شكايت كردند .



اعلان تاسيس بانك ملي :

در چنين روزي در سال 1285 ه ش وبه منظور بي نيازي از در يافت وام خارجي بانك ملي ، تاسيس شد .





تقسيم فلسطين بين فلسطينيان و صهيونيست ها :



در چنين روزي در سال 1947 ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد طي قطعنامه اي تصميم گرفت كه فلسطين را بين فلسطينيان كه صاحبان اصلي سرزمين فلسطين اند و صهيونيست هاي اشغال گر تقسيم كند . مجمع عمومي سازمان ملل متحد در قطعنامه جائرانه 181 تقسيم فلسطين را با سي و سه رأي موافق ، سيزده رأي مخالف و ده رأي ممتنع تصويب كرد.اين مجمع قصد داشت فلسطين را به دو بخش عرب نشين و يهودي نشين تجزيه كند و شهربيت المقدس هم به عنوان منطقه بين المللي اعلام شود. پس ازاين اعلاميه و خروج آخرين سربازان انگليسي مستقردربيت المقدس، شوراي يهود تشكيل جلسه داد و استقلال رژيم اشغالگر قدس را اعلام كرد. بعدها سردمداران عرب به وجود اين رژيم اعتراض كردند.

روز همبستگي با مردم مظلوم فلسطين :



مجمع عمومي سازمان ملل متحد امروز را روز همبستگي جهاني با ملت مظلوم فلسطين اعلام كرد . به نظر مي رسد انتخاب چنين روزي به عنوان روز همبستگي با مردم فلسطين به نوعي دلجويي سازمان ملل متحد از ستمدديگان فلسطيني بوده است . البته اين اقدام سازمان ملل متحد با راي منفي ايالات متحده آمريكا و بيست كشور ديگر روبرو شد .

حمله به فنلاند :

در چنين روزي در سال 1939 ميلادي اتحاد جماهير شوروي سابق ، روابط سياسي خود با فنلاند را با حمله به اين كشور به هم زد . دولت شوروي يك روز پس از لغو پيمان عدم تجاوزي كه ميان آنها و دولت فنلاند منعقد شده بود ، شهرهاي اين كشور را مورد حمله هوايي قرارداد البته شوروي با وجود قدرت نظامي زياد نتوانست فنلاند را به تصرف خود در آورد .





اعلام جمهوري در يوگسلاوي :

در چنين روزي در سال 1945 ميلادي نظام مونارشي و ديكتاتوري در يوگسلاوي از بين رفت و در اين كشور نظام جمهوري اعلام شد . درچنين روزي شوراي آزاديبخش و ضدفاشيستي يوگسلاوي به رياست مارشال تيتو تشكيل شد. همچنين شوراي آزاديبخش يوگسلاوي نخستين دولت يوگسلاوي را بعد ازپيروزي تيتوبرآلمان تشكيل داد. با رهبري همين شورا بود كه يوگسلاوي توانست درجنگ جهاني دوم برآلمان نازي پيروزشود.





پرتاب فضا پيماي مركوري اطلس :

در چنين روزي در سال 1961 ميلادي فضا پيماي مركوري اطلس توسط ايالات متحده آمريكا به فضا پرتاب شد .





دستور خروج نيروهاي شوروي از افغانستان :

در چنين روزي در سال 1982 ميلادي مجمع عمومي سازمان ملل متحد طي قطعنامه اي بر خروج نيروهاي اتحاد جماهير شوروي سابق از افغانستان تاكيد كرد .





ناپديد شدن هواپيماي كره اي :

در چنين روزي در سال 1987 ميلادي يك هواپيماي كره اي در مسير برمه ناپديد شد . اين هواپيما 115 سرنشين داشت .





پايان حكومت حزب كمونيست :

در چنين روزي در سال 1989 پارلمان كمونيستي چكسلواكي ، به انحصار قدرت چهل ساله خود پايان داد .





دستور خروج نيروهاي نظامي عراق از خاك كويت :

در چنين روزي در سال 1990 ميلادي شوراي امنيت سازان ملل متحد در قطعنامه اي تصريح كرد در صورتي كه عراق به سرعت نيروهاي نظامي خود را از كويت خارج نسازد و گروگان ها را تا پانزدهم ژانويه 1991 آزاد نسازد، مجوز صدور اقدام نظامي عليه عراق را صادر خواهد كرد .





عقب نشيني ارتش ناپلئون :



در چنين روزي در سال 1812 ميلادي ارتش بزرگ ناپلئون در عقب نشيني از روسيه از رودخانه برزينا عبور كرد .





خروج آلباني از دست نازي ها :

در چنين روزي در سال 1944 ميلادي آلباني از كنترل نازي ها خارج شد . چنين روزي به عنوان روز ملي در اين كشور نامگذاري شده است .





بمب ها بر سر مردم چچن :

در چنين روزي در سال 1994 ميلادي بمب افكن هاي ارتش روسيه مركزشهر گروزني را در چچن بمباران كردند .





تولد آندره بللو :

در چنين روزي در سال 1781 ميلادي آندره بللو شاعر ونزوئلايي و محقق برجسته به دنيا آمد . "سيلواس آمريكاناس " عنوان مهمترين اثر اوست .





تولد آتونيو اگاس مونيز :

در چنين روزي اگاس مونيز پزشك برنده جايزه نوبل و جراح برجسته مغزدر پرتغال ديده به جهان گشود . وي در سال 1949 نوبل پزشكي را به خاطر فعاليت هاي خود در علم پزشكي از آن خود كرد .





تولد كارلو لوي :

در چنين روزي در سال 1902 ميلادي كارلو لوي نقاش و شاعر معروف ايتاليايي به دنيا آمد . "از ترس و آزادي " عنوان مهمترين اثر اوست .





در گذشت ماريبا ترزا:

در چنين روزي در سال 1780 ميلادي ماريا ترزا، رهبر اطريش در سن 63 سالگي دار فاني را وداع گفت .





در گذشت دورتوي دي :

دورتوي دي نويسنده آمريكايي در چنين روزي در سال 1980 ميلادي در گذشت . "نويسندگان را سر در گم كن" عنوان مهمترين اثر اوست . دوروتي در سن 83 سالگي در گذشت .



