سید خلف موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت تعداد 32 فقره پروانه بهره برداری صادر شده که زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از 220 نفر در استان را فراهم کرده است.

وی اضافه کرد: این پروانه ها بیشتر در زمینه صنایع غذایی و آشامیدنی ها، چوب و محصولات چوبی، صنایع فلزی، محصولات کانی غیر فلزی و... است و اغلب در شهرستان های اهواز ، دزفول، شوشتر و ... خواهند بود.



موسوی با اشاره به راه اندازی چهار طرح توسعه در استان گفت: این طرح ها با اعتباری بالغ بر 148 میلیون ریال زمینه اشتغال برای 125 نفر را نیز ایجاد کرده اند.



رئیس سازمان صنایع و معادن در ادامه به آغاز سفر دور دوم ستاد تسهیل استان در تاریخ 28 خرداد ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: مقرر شد در این سفر نیز به مشکلات واحد های که در سفر اول حضور نداشتند یا مشکلات آنان هنوز رفع نشده رسیدگی شود.



وی با تاکید بر اهتمام ویژه این سازمان در خصوص پیگیری مصوبات ستاد تسهیل افزود: استان خوزستان از معدود استانهای است که تمام مصوبات را با تشکیل جلسات مستمر با حضور استاندار تا رسیدن به نتیجه مطلوب در حال پیگیری است.



سفر اول این ستاد در تاریخ چهار دی ماه سال گذشته انجام شد که در این سفر 900 نفر در سامانه ثبت نام و 630 نفر حضور پیدا کردندکه از این تعداد 550 طرح در بخش های مختلف مصوبه گرفتند.