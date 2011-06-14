به گزارش خبرنگار مهر، دیدار رفت رقابتهای پلی آف لیگ دسته دوم فوتبال ایران دیشب آغاز شد و در یکی از این دیدارها تیم گیتی پسند اصفهان در ورزشگاه قیام زرین شهر برابر شهرداری انزلی به تساوی یک بر یک دست یافت.

تک گل گیتی پسند در این دیدار توسط رحیم علیخانی به ثمر رسید.

بازی برگشت این مرحله 29 خرداد ماه برگزار می شود.

از نکات قابل توجه این بازی حضور چهره های سرشناس ورزشی بود.

محمدرضا کربکندی، کریم قنبری، قاسم حدادی فر، علیرضا غیور، نادر محمدخانی، علی اکبر ابرقوئی نژاد و مصطفی کارخانه از میهمانان ویژه این بازی بودند.