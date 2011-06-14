به گزارش خبرگزاری مهر، آسیبشناسی شبکه توزیع کتاب، شیوههای جدید ترویج کتاب و تکریم ارباب رجوع از جمله محورهای عمده این همایش دو روزه است.
همایش مدیران فروشگاههای موسسه کتابشهر که به همت موسسه کتابشهر ایران و با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار میشود، میزبان جمعی از ناشران و مدیران فروشگاههای این موسسه از سراسر کشور خواهد بود.
موسسه کتابشهر ایران که با سیاستگذاری واحد از مرکز و با نظارت سازمان تبلیغات اسلامی اداره می شود، از اواخر سال 83 افتتاح شده و تا به امروز 40 فروشگاه کتابشهر در 40 نقطه کشور راهاندازی کرده است.
گفتنی است، همایش مدیران فروشگاههای موسسه کتابشهر تا روز جمعه 27 خرداد ادامه مییابد.
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