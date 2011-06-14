پیام انتخاباتی وزیر بازرگانی به بخش خصوصی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری دراین پیام آورده است: حضور گسترده، ایجاد فضایی با نشاط،امید بخش و حفظ سلامت انتخابات نشانه ای از تعامل و اعتماد بخش خصوصی و دولتی و عزم مشترک آنها برای توسعه اقتصادی کشور است.

وی این موضوع را نیز یادآورشد که وزارت بازرگانی دراین دوره همچون انتخابات گذشته اتاق های بازرگانی با عدم دخالت در پی فراهم کردن شرایطی مناسب برای مشارکتی پر شور و سالم است که با توکل به خداوند و همیاری بخش خصوصی این مهم نیز فراهم خواهد شد.



غضنفری با بیان این جمله که قطعا رای دهندگان افراد اصلح را انتخاب می کنند، افزود: وزارت بازرگانی نظر خاصی بر روی فرد یا افرادی خاص نداشته و بنابراین منتخبان بخش خصوصی مورد تایید این وزارتخانه نیز خواهند بود.

وی عنوان کرد: وزارت بازرگانی دولت دهم، همکاری خود با اتاق‌ بازرگانی را با شعار تعامل بیشتر و موفقیت بالاتر آغاز کرده و این رویکرد را همچنان ادامه می‌دهد.

از نظر غضنفری، اتاق بازرگانی محل پویایی، تلاش و پیشرفت اقتصادی است و وزارت بازرگانی با ایفای نقش پدرانه خود همچنان که هدف این وزارتخانه در گذشته بوده، آماده تعامل بیشتر و همکاری با هیات رییسه منتخب اتاق بازرگانی است.



وزیر بازرگانی سپس بر نقش مهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور تصریح می کند و می‌گوید: شرایط اقتصادی کشور و موضوع قانون هدفمندی یارانه ها فضایی ایجاد کرده که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به عنوان طلایه دار اقتصاد بتوانند گام‌های بزرگی را بردارند.



به باور وی، دو موضوع هدفمندی یارانه ها و اصل 44 قانون اساسی انگیزه‌ها را برای بخش خصوصی بیشتر فراهم کرده و از سویی از میزان محدودیت‌ها کاسته است.



وزیر بازرگانی درعین حال یادآور شد که سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران استفاده از تمام توان بخش خصوصی و تشکل های خصوصی و تعاونی برای اقتصاد هموار و پویا است.



غضنفری اظهار داشت: اکنون همه دریافته‌اند که کار دولت، تصدی‌گری نیست بلکه وظیفه نظارت را عهده‌داراست و اتاق بازرگانی نیزمی‌تواند مکمل سیاست‌های دولت و هماهنگ‌کننده رفتار بخش‌خصوصی بوده و به عنوان مشاور سه قوه دولت و بخش خصوصی را برای رسیدن به اهداف اقتصادی یاری کند.



ازنظر وی، اتاق بازرگانی عملا محل تعاطی و بروز افکار و سلیقه های مختلف اقتصادی و نه آوردگاه دیدگاه‌های جناح های مختلف سیاسی است.



وزیر بازرگانی افزود: ‌با توجه به بلوغ فکری واجتماعی بخش خصوصی، از اتاق بازرگانی همچون گذشته انتظار می‌رود تا محل تجزیه و تحلیل مسائل و یافتن راه حل‌ها و پیشنهادات به دولت و بخش خصوصی باشند.