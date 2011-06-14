به گزارش خبرنگار مهر، علی حمودی که ظهر امروز سه شنبه پس از حضور در باشگاه استقلال برای ثبت قرارداد دو ساله اش راهی هیئت فوتبال استان تهران شد ضمن بیان این مطلب افزود: خوشحالم به تیمی آمدم که آرامش دارد و من هم علاقه ویژه ای به این تیم دارم. دو سال است که از استقلال پیشنهاد دارم و خوشحالم که به این تیم پیوستم.

وی ادامه داد: استقلال تیم بزرگی است که از هواداران، کادر فنی و کادر مدیریتی قوی برخوردار است که ضمن مشورت با پژمان منتظری در جریان کامل جریانات این تیم قرار گرفتم و با شناخت کامل قراردادم را امضا می کنم.

علی حمودی ادامه داد: از تیم های سپاهان و تراکتورسازی پیشنهاد داشتم اما به خاطر علاقه ای که به استقلال داشتم به این تیم پیوستم و امیدوارم بتوانم مهره تاثیرگذاری برای این تیم باشم. هیچ وقت به دنبال مسائل حاشیه ای نبوده ام و تنها به فوتبال بازی کردن فکر می کنم.